Lekarze uratowali twarz pacjenta. Skomplikowana operacja w słupskim szpitalu

Co tam się działo?!

Nowotwór omal nie pozbawił go męskości. Innowacyjna operacja w słupskim szpitalu

Czwartek, 13 kwietnia to drugi dzień Pomorskich Warsztatów Chirurgii Obrzęku Chłonnego i Chirurgii Płatowej, które odbywają się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Bierze w nich udział 15 specjalistów chirurgii onkologicznej, plastycznej i rekonstrukcji. Ich pomysłodawcą jest dr n. med. Daniel Maliszewski, chirurg ze słupskiego szpitala, który współpracuje z dr. Takumi Yamamoto z National Center for Global Health and Medicine w Tokio.

W środę, 12 kwietnia, podczas pierwszego dnia warsztatów, u 53-letniego pacjenta przeprowadzono skomplikowaną operację leczenia obrzęku chłonnego męskich narządów płciowych po leczeniu raka prostaty. Zabieg został wykonany autorską metodą japońskiego lekarza. W czwartek, w słupskim szpitalu operowany był pacjent z połowicznym obrzękiem twarzy, który powstał również w wyniku choroby nowotworowej. Jak tłumaczy dr. Daniel Maliszewski, cała prawa strona jest obrzęknięta po leczeniu raka jamy ustnej i radioterapii. Podczas zabiegu wykonano zespolenia limfatyczno-żylne.

- Jest to jedna z pierwszych takich operacji w Polsce - mówi dr Maliszewski. - Obrzęk przeszkadzał w jakości widzenia, a także w komforcie życia, np. w doborze okularów. Miał również wpływ na komfort psychiczny pacjenta.

Jest bardzo prawdopodobne, że pacjent opuści szpital już następnego dnia po operacji. Następnie pozostanie pod stałą kontrolą lekarzy.