Szokujące sceny w Koszalinie. Wpadł do gabinetu i zaatakował lekarkę! Zarzuty dla 45-latka

Brutalny atak na lekarkę w Koszalinie

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Koszalinie, funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu, przeprowadzili oględziny miejsca, zabezpieczyli ślady biologiczne oraz przesłuchali świadków. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na przedstawienie Tomaszowi Ś. kilku poważnych zarzutów.

Mężczyzna usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, kierowania gróźb karalnych, uszkodzenia ciała oraz zniszczenia mienia. Wszystkie czyny miały charakter chuligański.

– przekazała Monika Kosiec z koszalińskiej policji.

5 lat za brutalny atak na lekarkę

Sprawca przyznał się do winy. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu, motywując to powagą zarzutów i koniecznością izolacji podejrzanego ze względu na bezpieczeństwo publiczne. Z informacji uzyskanych przez redakcję wynika, że była to osoba z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie.

Wydarzenie to wstrząsnęło lokalną społecznością i ponownie zwróciło uwagę na kwestię bezpieczeństwa personelu medycznego. Tylko w ciągu ostatniego roku w Polsce odnotowano kilkadziesiąt przypadków agresji wobec lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych. Decyzję o ewentualnym aresztowaniu Tomasza Ś. jeszcze dziś podejmie Sąd Rejonowy w Koszalinie. Do czasu jej ogłoszenia mężczyzna pozostaje w szpitalu psychiatrycznym pod nadzorem policji.

