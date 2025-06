Przerażające!

Sceny grozy w gabinecie lekarskim. Rozszalały pacjent zaatakował lekarkę!

Niewiele brakowało, by doszło do tragedii. Do jednego z gabinetów lekarskich w Koszalinie wpadł mężczyzna, który w totalnym amoku brutalnie zaatakował lekarkę. Kobieta z licznymi obrażeniami trafiła do szpitala. Na szczęście szaleńca udało się zatrzymać krótko po zdarzeniu.