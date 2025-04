Duże zmiany na maturze 2025. Uczniowie zachwyceni. Na to długo czekali

W Krakowie nożownik wtargnął do gabinetu lekarskiego. "Rany boskie, zabili doktora"

Aktualizacja, godz. 13.30

- Jeden z lekarzy ze szpitala uniwersyteckiego dziś poległ. Poległ - bo tak to trzeba nazwać - w trakcie wykonywania obowiązków służbowych - powiedział dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski. Dodał, że lekarz został zaatakowany przez pacjenta bez żadnego ostrzeżenia, w trakcie wizyty innej pacjentki. - Nikt nie spodziewał się, że dojdzie do ataku, gdzie ratujemy życie i zdrowie ludzkie, w miejscu przeznaczonym, by ratować życie ludzkie życie, a nie żeby ludzie w nim ginęli - stwierdził Marcin Jędrychowski.

Aktualizacja, godz. 12:40. Lekarz nie żyje

Lekarz zaatakowany nożem w szpitalu w Krakowie zmarł. Informację potwierdziła minister zdrowia Izabela Leszczyna.

- Nie ma słów, które wyraziłyby mój smutek i gniew po śmierci Pana Doktora z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Krakowie, śmierci po ataku nożownika. Rodzinie i Współpracownikom Pana Doktora składam wyrazy głębokiego współczucia. Agresja wobec tych, którzy pełnią misję ratowania naszego zdrowia i życia jest barbarzyństwem i zasługuje na najwyższy wymiar kary - napisała na X.

Wcześniej pisaliśmy:

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wtorek, 29 kwietnia doszło do ataku nożem na lekarza. Kom. Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji, w rozmowie z "Super Expressem" potwierdził, że faktycznie w jednej z placówek medycznych na terenie Krakowie interweniowali mundurowi. Jedna osoba została zatrzymana. Nieznany jest motyw działania sprawcy.

- Około godz. 10:30 do gabinetu jednej z poradni w Szpitalu Uniwersyteckim wtargnął 35-letni mężczyzna. W tym czasie w gabinecie przebywał lekarz oraz pacjentka. 35-latek zaatakował lekarza, uderzając go kilkukrotnie ostrym narzędziem, po czym wybiegł ze szpitala, gdzie został obezwładniony i ujęty przez ochronę. Mężczyzna został przekazany Policji. W tym momencie na miejscu trwają czynności polegające m.in. na zabezpieczaniu śladów - przekazała małopolska policja.

W zdarzeniu poszkodowana jest jedna osoba. Portal 112malopolska.pl podaje, że stan zaatakowanego lekarza jest ciężki.

