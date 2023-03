Tajemnicza śmierć starszego mężczyzny. Miał ranę kłutą klatki piersiowej

Ciało mężczyzny w wieku około 60 lat zostało znalezione przez policjantów w jednym z mieszkań przy ul. Reja w Białogardzie. Kinga Plucińska-Gudełajska pełniąca obowiązki oficera prasowego białogardzkiej policji potwierdziła tę informację w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jak poinformował prokurator rejonowy Jarosław Zając, na ciele mężczyzny była widoczna rana kłuta klatki piersiowej.

- Ustalamy przyczynę śmierci mężczyzny - mówi prok. Zając. - Czekamy na lekarza, którzy przeprowadzi oględziny zewnętrzne. Sekcja zwłok najprawdopodobniej przeprowadzona zostanie w piątek.

Prokurator zaznaczył, że zabójstwo jest jedną z wersji braną pod uwagę przy ustalaniu okoliczności śmierci mężczyzny. Jednocześnie dodał, że wstępne ustalenia nie wskazują na to, by doszło do włamania do mieszkania i do walki między ofiarą a sprawcą. Na miejscu zdarzenia jeszcze trwają oględziny.

- Na tym etapie postępowania nikt nie został zatrzymany - dodaje prokurator. - Będziemy przesłuchiwać świadków – rodzinę, sąsiadów.

