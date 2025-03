Wybrano najpiękniejsze miasto nadmorskie w Polsce. To popularne uzdrowisko!

"7 13 21" to nowa zdrapka w ofercie Totalizatora Sportowego. To właśnie w Szczecinku padła pierwsza z czterech głównych wygranych w tej grze. Gracz kupił zdrapkę w punkcie Lotto przy ulicy Ogrodowej. Wydał na nią zaledwie 5 złotych. Po zdrapaniu warstwy farby okazało się, że szczęście uśmiechnęło się właśnie do niego. Na losie widniała szczęśliwa liczba "7", a obok niej kwota 200 tysięcy złotych, czyli najwyższa możliwa wygrana.

Co można zrobić z takimi pieniędzmi? Możliwości jest naprawdę sporo. To szansa na spełnienie wielu, nieosiągalnych dotąd marzeń, wyprawy w najbardziej egzotyczne zakątki świata i życia w prawdziwym luksusie.

Jak grać w Zdrapki?

Zasada jest bardzo prosta, a wydatek niewielki. Ceny losów zaczynają się dosłownie od złotówki, a wygrane mogą być ogromne. Gra w Zdrapki jest dostępna w Lotto od ponad 20 lat. W ofercie znajduje się ponad 40 różnych rodzajów gier, w których można wygrać zarówno mniejsze kwoty, za które można zrobić naprawdę duże zakupy, albo zafundować sobie prawdziwe luksusy, wygrywając miliony złotych.

