To nadmorskie uzdrowisko jest najlepsze w Polsce. Jego skarbem jest solanka!

Kołobrzeg, uznany za jedno z najlepszych uzdrowisk w Polsce, słynie z leczniczej solanki.

Nadmorska miejscowość zajęła wysokie miejsce w rankingu TOP 10 uzdrowisk, oferując bogate możliwości leczenia i rekreacji.

Odkryj, jakie schorzenia są skutecznie leczone w Kołobrzegu i co, poza solanką, przyciąga tysiące turystów.

Dowiedz się, czy wstęp na słynne molo w Kołobrzegu jest płatny, i poznaj inne atrakcje tego popularnego kurortu.

Uzdrowiska w Polsce

Polska może pochwalić się bogatą tradycją uzdrowiskową - w całym kraju działa kilkadziesiąt miejsc, które oferują leczenie i wypoczynek dzięki naturalnym zasobom leczniczym. Wody mineralne, borowiny, solanki czy mikroklimat górski przyciągają kuracjuszy od pokoleń, oferując nie tylko zdrowotne korzyści, ale też możliwość relaksu. Gdzie jednak konkretnie warto pojechać na turnus? W ostatnim czasie Magazyn Travelist opublikował ranking TOP 10 najlepszych uzdrowisk w Polsce, o czym więcej pisaliśmy tutaj: Wybrano najlepsze uzdrowiska w Polsce. Na podium perełki z południa kraju. W zestawieniu zacięcie o podium walczyła miejscowość nadmorska, którą zna niemalże każdy z nas. Mowa oczywiście o Kołobrzegu!

Kołobrzeg najlepszym uzdrowiskiem nad morzem

W rankingu na miejscu czwartym z wynikiem 7,29% głosów znalazł się Kołobrzeg, który od lat jest jednym z najpopularniejszych miejsc na turnus wśród kuracjuszy. Nadmorska miejscowość ma wiele do zaoferowania, w tym solankę i borowinę.

Oprócz leczniczych walorów, Kołobrzeg przyciąga także pięknym wybrzeżem i szerokimi plażami, portem, zabytkową latarnią morską oraz nadmorską promenadą, która tętni życiem w sezonie letnim. Jesienią i zimą miejscowość przedstawia się równie wyjątkowo, więc jeśli zastanawiasz się nad turnusem o tej porze roku, jak najbardziej to dobry pomysł!

Uzdrowisko Kołobrzeg na zdjęciach

Jakie choroby leczy się w Kołobrzegu?

Kołobrzeg jest jednym z najważniejszych uzdrowisk w Polsce, a jego lecznicza renoma opiera się głównie na naturalnej solance oraz klimacie nadmorskim. Główne choroby i dolegliwości leczone w uzdrowisku to:

Choroby układu ruchu

Choroby układu krążenia

Choroby układu oddechowego

Choroby skóry

Stany po urazach i operacjach.

Ile kosztuje wejście na molo w Kołobrzegu 2025?

W związku z popularnością miasta, wiele osób regularnie zastanawia się, ile kosztuje bilet na spacer po słynnej kołobrzeskiej atrakcji. Okazuje się jednak, że obecnie wstęp na molo jest darmowy. Wejście na molo było płatne od 25 kwietnia do 19 października, codziennie w godzinach 9:00–21:00, a ceny wahały się od 5 do 9 zł.

