Akcja ratunkowa na jeziorze Bukowo

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę (26-27 listopada) Około godz. 1:00 strażacy otrzymali informację o mężczyźnie który wpadł do wody. Na łodzi znajdowało się dwóch wędkarzy. W pewnym momencie jeden z nich wpadł do wody. Drugi z mężczyzn próbował go ratować i zaalarmował służby.

Na miejsce zdarzenia przyjechali strażacy, ratownicy SAR z Kołobrzegu i pogotowie ratunkowe. Ze względu na dużą powierzchnię jeziora i panujące ciemności, zlokalizowanie łódki było utrudnione, jednak dość szybko udało się dotrzeć do potrzebujących pomocy.

Nie żyje 69-letni mężczyzna

Mężczyźni zostali przetransportowani na brzeg, 69-latek był nieprzytomny. Konieczne było przeprowadzenie reanimacji. Po przywróceniu funkcji życiowych, poszkodowany w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala w Koszalinie. Niestety lekarzom nie udało się go uratować.

- Poszkodowany mężczyzna zmarł - potwierdza w rozmowie z "Super Expressem" Anna Ringwelska, zastępca prokuratora rejonowego w Sławnie. - Ciało zmarłego mężczyzny zabezpieczono do sekcji zwłok.

Trwa ustalanie okoliczności tragicznego zdarzenia. Jako dowód w sprawie śledczy zabezpieczyli łódź, na której doszło do wypadku.

Życie drugiego mężczyzny nie było zagrożone.