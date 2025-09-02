Tragiczny wypadek na krajowej "jedenastce". Nie żyje jedna osoba

Piotr Domin
Piotr Domin
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2025-09-02 8:41

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 2 września nad ranem na drodze krajowej nr 11 w Mścicach (woj. zachodniopomorskie). O godz. 4:20, na skrzyżowaniu prowadzącym w stronę Jamna, ford zderzył się z dostawczym iveco.

Autor: Grzegorz Kluczyński
  • Tragiczny wypadek miał miejsce nad ranem na drodze krajowej nr 11 w Mścicach.
  • W zderzeniu forda z iveco zginął kierowca osobówki, a druga osoba została ranna.
  • Droga była zablokowana, a policja bada okoliczności.

Na miejscu zginął kierowca osobówki. Druga osoba biorąca udział w wypadku została ciężko ranna.

– Niestety, mężczyzna kierujący fordem zginął na miejscu. Kierowca iveco został przewieziony do koszalińskiego szpitala – przekazała "Super Expressowi" podkom. Monika Kosiec, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Na miejscu tragedii pracowali policjanci, technik kryminalistyki i prokurator. Droga była całkowicie zablokowana, a ruch kierowano objazdami od Mścic przez Dobre, a od strony Koszalina przez Jamno.

Policja bada okoliczności wypadku i apeluje o ostrożność na drogach.

