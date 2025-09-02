Tragiczny wypadek na krajowej "jedenastce". Nie żyje jedna osoba

- Tragiczny wypadek miał miejsce nad ranem na drodze krajowej nr 11 w Mścicach.
- W zderzeniu forda z iveco zginął kierowca osobówki, a druga osoba została ranna.
- Droga była zablokowana, a policja bada okoliczności.
Na miejscu zginął kierowca osobówki. Druga osoba biorąca udział w wypadku została ciężko ranna.
– Niestety, mężczyzna kierujący fordem zginął na miejscu. Kierowca iveco został przewieziony do koszalińskiego szpitala – przekazała "Super Expressowi" podkom. Monika Kosiec, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
Na miejscu tragedii pracowali policjanci, technik kryminalistyki i prokurator. Droga była całkowicie zablokowana, a ruch kierowano objazdami od Mścic przez Dobre, a od strony Koszalina przez Jamno.
Policja bada okoliczności wypadku i apeluje o ostrożność na drogach.