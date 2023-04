Wkrótce usłyszy zarzuty

Trzymał w garażu ładunki wybuchowe. Michał U. doprowadzony do prokuratury

Miał w garażu cały arsenał! Zamiast samochodu czy roweru, trzymał tam podejrzane substancje niewiadomego pochodzenia, które okazały się materiałami pirotechnicznymi, mogącymi służyć do produkcji bomb domowej roboty. Do szokującego odkrycia doszło w środę, 19 kwietnia. Mężczyzna został zatrzymany, a na miejscu znaleziska wciąż pracują służby. W czwartek mężczyzna został doprowadzony do prokuratury.