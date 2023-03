Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zobacz film!

Wjechał z impetem w stację paliw w Drawsku. Nagranie budzi grozę! 40-latek z zarzutami

Kierowca, który w nocy z wtorku na środę (28.02/01.03) z impetem wjechał w budynek na stacji paliw w Drawsku Pomorskim, usłyszał zarzuty. Niewykluczone jest również, że wkrótce trafi do aresztu. Do sieci trafiło nagranie z chwili zdarzenia. To cud, że nikomu się nic nie stało!