Wóz strażacki znalazł się w lesie! Drogi sprzęt wrócił do jednostki

Marokańczyk w opałach. Za to, co zrobił, trafił do ośrodka

Podczas spaceru zadzwonił do żony. Po tym, co usłyszała, natychmiast wezwała policję

Kradzież wozu strażackiego. Pojazd odnaleziono w lesie

Do kradzieży doszło w piątek (3 lutego). Około godz. 17:00 jeden ze strażaków zauważył, że w remizie w Bukowie Morskim doszło do kradzieży. - Kierowca przyszedł do remizy i zobaczył, że doszło do włamania - relacjonuje w rozmowie z"Super Expressem" Piotr Słupski, komendant gminny OSP w Darłowie. - Sprawę zgłoszono natychmiast na policję.

Okazało się, że z remizy zniknął samochód strażacki marki Fiat Ducato, a także sprzęt, który znajdował się zarówno w pojeździe jak i w remizie - m.in. dwa agregaty prądotwórcze, pompy, pilarka do drewna, a także przenośne radiostacje, a nawet mundury i hełmy strażackie. Wartość skradzionego sprzętu szacowana jest na około 300 tysięcy złotych.

Niedługo po zgłoszeniu, policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie udało się odnaleźć zaginiony sprzęt. Anonimowa osoba podała miejsce, gdzie znajduje się skradziony pojazd. Policjanci udali się we wskazane miejsce i potwierdzili, że znajduje się tam pojazd. Wóz stał w lesie.

Sonda Czy zostałeś kiedyś okradziony? Tak Nie