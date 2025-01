Wyrok w sprawie "krwawego tulipana" uchylony. Katarzyna Bonda: "Jestem wstrząśnięta w jakim kraju żyjemy"

Katarzyna Bonda jest autorką powieści "Krew w piach". Inspiracją do napisania tej książki była właśnie historia zbrodni popełnianych przez "krwawego tulipana". Mariusz G. zabił trzy kobiety i ograbił je z majątku. Po trwającym blisko dwa lata procesie, 15 czerwca 2023 r. Mariusz G. usłyszał wyrok potrójnego dożywocia. Sąd zdecydował również, że "krwawy tulipan" będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero po 35 latach.

Mimo, że wyrok na Mariusza G. już zapadł, pojawiły się wątpliwości, gdyż został on wydany przez tzw. neo sędzię, która - jak stwierdził Sąd Najwyższy - może nie dawać gwarancji niezawisłości. W miniony piątek (24.01) Sąd Apelacyjny w Szczecinie uchylił wyrok z 2023 roku. To oznacza, że sprawa "krwawego tulipana" wraca do ponownego rozpatrzenia. Oburzona decyzją sądu jest m.in. Katarzyna Bonda. W środę (29.01) opublikowała na swoim fanpage'u emocjonalny wpis.

- Teraz rodziny zamordowanych i dziewczyny, które przeżyły, będą narażone na ponowną wiktymizację i zmuszone do przejścia jeszcze raz tej mrocznej, ciernistej ścieżki. Nie mogą domknąć żałoby, bo znów będą szarpane i kolejny raz zmuszane do powrotu do tragicznych wspomnień. Ci wszyscy niewinni ludzie znów będą narażeni na wstyd, ostracyzm społeczny i zwykły hejt. Nóż mi się w kieszeni otwiera, kiedy o tym myślę, bo wiem z doświadczenia, że ponowny proces jest o wiele trudniejszy i żmudniejszy niż ten pierwszy. Czy naprawdę ofiary powinny być kolejny raz narażone na taki cios? - komentuje autorka powieści "Krew w piach".

Katarzyna Bonda: "Dramat ofiar nie ma barw politycznych"

Proces Mariusza G. będzie toczył się przed Sądem Okręgowym w Koszalinie. - Apeluję do wszystkich odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości: ZATRZYMAJCIE TĘ KARUZELĘ PROCEDURALNĄ! Dramat ofiar nie ma barw politycznych. Kiedy matka traci córkę, kiedy rodzina nie wie, co się stało z ich bliską osobą - nie pytają czy prokurator lub sędzia został powołany za tej czy innej władzy. Oni chcą sprawiedliwości. Ich ból, trauma i potrzeba sprawiedliwości są takie same niezależnie od tego, kto aktualnie sprawuje władzę. Stoję po stronie ofiar. Tylko ofiar. I będę to robić niezależnie od tego, kto rządzi - zakończyła swój wpis Katarzyna Bonda.

Kilka miesięcy temu Mariusz G. chciał pozwać pisarkę za rzekome naruszenie dóbr osobistych.

,,Krwawy Tulipan”usłyszał wyrok Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.