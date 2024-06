Z premedytacją rozjechał motocyklistę? Później nagrał szokujący filmik

Zobaczyli, co 51-latek robił w parku. Nie pozwolili mu uciec

Słupsk. Szokujący wypadek samochodu i motocykla

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 23 czerwca, ok. godziny 20 na skrzyżowaniu ul. Garncarskiej i Wiejskiej w Słupsku. - Wstępne ustalenia mundurowych wskazują, że kierujący mercedesem jadąc z ul. Garncarskiej w stronę ul. Gdańskiej, nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i zderzył się z wyjeżdżającym z ul. Wiejskiej motocyklistą – poinformowała słupska policja.

Poszkodowany mężczyzna cudem przeżył, ale w ciężkim stanie trafił do szpitala. Według świadków, kierowca mercedesa celowo wjechał z dużą prędkością w motocyklistę. - Ponoć motocyklem chłop się zatrzymał, bo widział, że leci (kierowca mercedesa – przyp red). Ale wziął i normalnie go skasował, rozjechał, wjechał na niego na zatrzymany motocykl – przyznał jeden ze świadków z miejsca zdarzenia na nagraniu dostępnym na portalu X.

Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności zdarzenia, bo sam wypadek to nie wszystko. Do sieci trafiło również nagranie, które zrobił sam sprawca zaraz po zdarzeniu. Krzyczy na nim na tle rozbitego samochodu w języku duńskim. Wiadomo, że wykrzykuje obraźliwe słowa w kierunku muzułmanów.

Motocyklista to 35-letni Polak. Został zatrzymany przez policję. Według portalu tvn24.pl, był trzeźwy, ale funkcjonariusze zabezpieczyli jego krew do badań o kątem obecności środków odurzających.

Mundurowi analizują również szokujące nagranie.