Do zbrodni doszło wieczorem w sobotę, 4 stycznia na ul. Połtawskiej w Koszalinie. Jak podaje "Głos Koszaliński" 32-letni mężczyzna z Białogardu został ugodzony nożem i zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Był on reanimowany przez załogę karetki pogotowia ratunkowego, lecz niestety nie udało się uratować jego życia. W tej sprawie policja zatrzymała dwie osoby: 21-letnią kobietę i 29-letniego mężczyznę.

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu, gdzie czekają na dalsze czynności z udziałem prokuratura. W momencie zatrzymania oboje byli trzeźwi. Do przedstawienia im zarzutów prawdopodobnie dojdzie dopiero w poniedziałek, 6 stycznia. Zatrzymani to mieszkańcy Koszalina.

Powodem zbrodni rozliczenia finansowe?

Z nieoficjalnych ustaleń "Faktu" wynika, że osoby zatrzymane znały pokrzywdzonego, który został ugodzony nożem. Do zbrodni mogło dojść z powodu nieuregulowanych zobowiązań finansowych pomiędzy 21-letnią kobietą a 32-latkiem. Drugi z mężczyzn miał pomagać kobiecie w dokonaniu zabójstwa.

