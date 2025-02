Czy to on zabił Joannę? Zatrzymano jedną osobę w sprawie morderstwa w Bornem Sulinowie

Informację o pogrzebie dwóch bohaterów wojennych przekazali w czwartek przedstawiciele samorządu, podczas konferencji prasowej w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Organizatorem uroczystości jest wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Jak podkreśliła Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu, będzie to "niezwykle ważne wydarzenie dla miasta".

- Szczątki tych dwóch żołnierzy 7 marca zostaną złożone obok ich towarzyszy broni - poinformowała Anna Mieczkowska. - To taki moment, kiedy możemy oddać hołd poległym, ale również powiedzieć, że dbamy, by pamięć, o tych wszystkich, którzy walczyli o Kołobrzeg, nie zginęła.

Uroczystości na Cmentarzu Wojskowym odbędą się w honorami wojskowymi. Minister Obrony Narodowej przydzielił im pełną asystę wojskową.

Na kołobrzeskim cmentarzu pochowanych jest ponad 800 polskich żołnierzy.

Szczątki żołnierzy, którzy zostaną pochowani 7 marca, zostały znalezione w 2017 r. na jednej z posesji w centrum Kołobrzegu. Właściciel ogrodu, podczas prac znalazł ludzką kość. Po przeprowadzeniu ekshumacji, szczątki trafiły do Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W badaniach prowadzonych przez dr. hab. n. med. Andrzeja Ossowskiego, brali także udział pracownicy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, członkowie Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej Parsęta i szczecińskiego stowarzyszenia Pomorze 1945.

- Przeprowadziliśmy analizy medyczno-sądowe, antropologiczne, pobraliśmy materiał do analiz genetycznych i w przyszłości, jeśli zgłoszą się rodziny zaginionych żołnierzy w Kołobrzegu, przekażą nam swój materiał genetyczny, to będzie możliwość identyfikacji tych żołnierzy. I wtedy będziemy mogli zamknąć tę historię klamrą i przywrócić tożsamość, twarz tym żołnierzom - tłumaczył dr Ossowski.

Jak dodał, do dnia dzisiejszego nie odnaleziono jeszcze szczątków kilkuset żołnierzy.

- Spoczywają w ogródkach, parkach i innych miejscach - podkreślił dr Ossowski i zaapelował, by informacje o takich znaleziskach jak to z 2017 r. przekazywać do Muzeum Oręża Polskiego. - Potem my możemy odnaleźć naszych bohaterów, przenieść ich i godnie pochować - dodał.

Bitwa o Kołobrzeg była największym podczas II wojny światowej, obok Powstania Warszawskiego, starciem miejskim z udziałem polskich żołnierzy. Walki o miasto trwały od 4 do 18 marca 1945 r. W działaniach wojennych wzięło udział ponad 28 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, którzy bronili miasta przed niemiecką armią. W czasie walk zginęło około 1,2 tys. polskich żołnierzy. W ich efekcie miasto zostało zniszczone w blisko 90 procentach.

