Wojsko wymusza modyfikację szlaków turystycznych. Czy to się odbije na atrakcyjności regionu?

Poligon w Drawsku Pomorskim wymusza nowe trasy

W Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim zorganizowano spotkanie dotyczące planowanej modyfikacji szlaków pieszych i rowerowych. Do rozmów zainicjowanych przez burmistrza Krzysztofa Czerwińskiego zaproszono przedstawicieli wojska, Nadleśnictwa Drawsko oraz lokalnego oddziału PTTK. Głównym tematem dyskusji były trasy przecinające okolice poligonu oraz rejony Dzikowa, Karwic, Oleszna i Ziemska.

Z uwagi na rosnącą intensywność szkoleń wojskowych oraz prowadzone w lasach prace gospodarcze, niezbędne stało się wytyczenie nowych ścieżek. Władze zapewniają, że po zmianach trasy zyskają na bezpieczeństwie, staną się bardziej przejrzyste i zostaną dopasowane do obecnej sytuacji w terenie.

Bezpieczeństwo turystów priorytetem w pobliżu poligonu w Drawsku Pomorskim

Marcin Łukasz, pełniący funkcję kierownika Referatu ds. Promocji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, w wypowiedzi dla Radia ESKA przypomniał kluczowe reguły przebywania w okolicach terenów wojskowych.

– Już teraz, na początku tego sezonu przypominamy mieszkańcom i turystom, że przebywając w pobliżu poligonu drawskiego nie można wchodzić poza żółte tablice informujące o tym, że jest to poligon wojskowy. Nie można również wjeżdżać na okoliczne drogi leśne – można korzystać jedynie z tych udostępnionych dla ruchu - mówi Marcin Łukasz. – Warto naprawdę zwracać uwagę, ponieważ teren jest mocno wykorzystywany zarówno przez wojsko, jak i przez leśników, którzy prowadzą prace w terenie. Wszystkim nam zależy na tym, aby turyści bezpiecznie mogli korzystać ze szlaków.

Urzędnik uzupełnił swoją wypowiedź, zachęcając do aktywności fizycznej.

– Oczywiście zachęcamy do wędrówek pieszych czy wypraw rowerowych.

Pojezierze Drawskie kusi przyrodą, a kajakarze czekają na zmiany

Te okolice od dawna przyciągają miłośników natury swoimi niezwykłymi walorami: krystalicznie czystymi jeziorami, pofałdowanym terenem i rozległymi kompleksami leśnymi. Prawdziwą perłą jest tu rzeka Drawa, uznawana za jeden z najatrakcyjniejszych szlaków kajakowych w kraju. To wymarzone miejsce dla turystów pragnących uciec od zgiełku miasta i spędzić czas na łonie przyrody.

W trakcie rozmów poruszono również kwestię udostępnienia rzeki Drawy na fragmencie pomiędzy jeziorem Lubie a mostem w ciągu drogi krajowej nr 175. Ponieważ ten odcinek cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród fanów spływów kajakowych, lokalne władze zamierzają uregulować zasady korzystania z niego, by zapewnić wszystkim maksymalne bezpieczeństwo.

Mieszkańcy Pojezierza Drawskiego mają obawy

Mimo zapewnień samorządowców, że modyfikacja szlaków ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa i uporządkowanie ruchu turystycznego, wśród lokalnej społeczności oraz osób odwiedzających region pojawiają się wątpliwości. Część z nich obawia się, że nowe wytyczne znacząco ograniczą możliwość swobodnego przemieszczania się po najbardziej urokliwych zakątkach Pojezierza Drawskiego, którego głównym atutem jest właśnie dzika, nieskażona natura.

Władze uspokajają jednak te nastroje. Zapewniają, że dzięki ścisłej współpracy z armią, nadleśnictwem i ekspertami od turystyki, zaprojektowane na nowo trasy nie stracą nic ze swojej atrakcyjności, a wręcz będą lepiej odpowiadać na oczekiwania turystów.

Nowe mapy dla turystów w Drawsku Pomorskim

W niedalekiej przyszłości opracowana zostanie wstępna koncepcja nowych tras dedykowanych zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Gdy tylko przebieg szlaków zostanie naniesiony na mapy i zaakceptowany przez wszystkie zaangażowane instytucje, projekt ujrzy światło dzienne i zostanie zaprezentowany szerszej publiczności.

Głównym założeniem całego przedsięwzięcia jest wytyczenie takiej sieci ścieżek, która umożliwi turystom jeszcze głębsze poznanie uroków Pojezierza Drawskiego, nie narażając ich przy tym na niebezpieczeństwo związane z bliskością czynnego poligonu wojskowego.

