16- i 17-latek terroryzowali ulice Krakowa. Najpierw napadli na dzieci, potem na taksówkarza

Napad na Grzegórzkach w Krakowie. Nastolatkowie z bronią zaatakowali dzieci

W sobotę, 18 kwietnia około godziny 19:00, oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przyjął zgłoszenie o brutalnym incydencie na krakowskich Grzegórzkach. Pod wskazany adres natychmiast ruszyli mundurowi, którzy zastali na miejscu dwóch nieletnich chłopców w towarzystwie ojca jednego z nich. Z relacji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wynika, że poszkodowani zostali sterroryzowani przez dwóch młodych sprawców, którzy grozili im przedmiotem do złudzenia przypominającym broń palną. Z policyjnych ustaleń wynika, że jeden z bandytów uderzył 15-latka w głowę, a następnie zrabował jego rzeczy. W tym samym czasie drugi z agresorów kierował karalne groźby w stronę przerażonego 12-latka.

Kiedy trwały intensywne poszukiwania sprawców, oficer dyżurny odebrał kolejny alarm o rozboju. Tym razem do niebezpiecznego zdarzenia doszło w dzielnicy Azory. Na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili rozmowę z poszkodowanym taksówkarzem. Kierowca zrelacjonował, że po zrealizowanym kursie dwaj młodzieńcy nagle użyli wobec niego gazu pieprzowego. Zdezorientowanemu mężczyźnie wyrwano telefon komórkowy, którego wartość oszacowano na niemal 6 tysięcy złotych, po czym napastnicy rzucili się do ucieczki.

Patrolując okoliczne ulice, stróże prawa szybko wypatrzyli osoby odpowiadające rysopisom podanym przez ofiary. Policjanci błyskawicznie przystąpili do akcji, obezwładniając podejrzanych, którzy ignorowali wydawane polecenia. Po wylegitymowaniu wyszło na jaw, że sprawcami zamieszania są dwaj koledzy w wieku 16 i 17 lat. Obaj zostali natychmiast zatrzymani.

Kary dla 16- i 17-latka. Sprawcom napadów w Krakowie grozi więzienie

Podczas przeszukania zatrzymanych wyszły na jaw kolejne przewinienia. W kieszeniach nastolatków policjanci zabezpieczyli niedozwolone środki, zrabowane 15-latkowi przedmioty oraz pistolet na gumowe kule, który posłużył do zastraszenia młodszych ofiar. Agresorzy trafili do policyjnej jednostki, gdzie śledczy wykonali z nimi dalsze procedury. Obaj usłyszeli poważne zarzuty dokonania rozboju oraz posiadania nielegalnych substancji. Dodatkowo 16-latek będzie musiał odpowiedzieć za kierowanie gróźb wobec innej osoby.

Zgodnie z decyzją odpowiednich organów, 16-latek został umieszczony na najbliższe trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym, a o jego ostatecznej przyszłości zadecyduje sąd rodzinny. Z kolei 17-latkowi grozi kara od 2 do nawet 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód zdecydowała o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru oraz całkowitego zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi.

