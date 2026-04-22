Kamil B. (35 l.) został skazany na 20 lat więzienia za zabójstwo Natalii S. (†26 l.) w Tarnowie.

Mężczyzna udusił kobietę kablem od lokówki, wcześniej krępując jej ręce tasiemką do zabawy z kotem.

Do zbrodni doszło w mieszkaniu kobiety na początku czerwca ubiegłego roku, po wspólnym spożyciu alkoholu i narkotyków.

Sąd podkreślił brak motywu i konfliktu między byłymi partnerami, wskazując na narkotyki jako prawdopodobną przyczynę tragedii.

Znali się i lubili. Kamil B. (35 l.) i Natalia S. († 26 l.) byli kiedyś w związku z partnerskim, jednak po jakimś czasie ich drogi się rozeszły. Mimo tego spotykali się, rozmawiali o życiu i wspólnie spędzali czas.

– Rzadko zdarzają się zabójstwa, które nie mają motywu – mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia. Tak właśnie było w tym przypadku. Na początku czerwca ubiegłego roku Kamil i Natalia spotkali się w mieszkaniu kobiety. Jak potem zeznawał oskarżony, wspólnie pili alkohol i zażyli narkotyki. Oglądali internet. Sąsiedzi nie słyszeli żadnych odgłosów awantury. Tym bardziej zadziwiające jest to co stało się rano.

Kamil skrępował ręce Natalii sznurkiem, który służył do bawienia się z kotem, a następnie zacisnął na jej szyi pętlę zrobioną z kabla do lokówki. Trzymał tak długo, aż kobieta przestała oddychać. Potem wyszedł na balkon i zapalił papierosa. Dopiero gdy był przekonany, że Natalia nie żyje, przeniósł jej ciało do pokoju i zdjął pętlę.

– Nie mamy niczego, co wskazywałoby na konflikt między nimi – tłumaczył sędzia tuż po ogłoszeniu wyroku. Dodał, że ta sprawa powinna być ostrzeżeniem dla wszystkich przed zażywaniem narkotyków i zakazanych substancji syntetycznych.

– Nie było konfliktu, nie było motywu. Ta sprawa powinna być czynnikiem odstraszającym osoby chcące sięgnąć po narkotyki. Oskarżony spowodował, że ośmioletnie dziecko wymagające terapii, zostało właściwie sierotą – mówił sędzia.

Również prokurator nie miała wątpliwości, że gdyby nie środki odurzające, prawdopodobnie do zbrodni by nie doszło. Kamil B. już w momencie aresztowania, tuż po dokonaniu zbrodni przyznał się do winy. Ale nie potrafił odpowiedzieć na pytanie: dlaczego zabił. W trakcie procesu chciał jednak uniewinnienia, podważając ustalenia śledczych, że to jego działania były bezpośrednią przyczyną śmierci byłej partnerki.

Natalia osierociła 8–letnią córeczką. Kamil został skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Dokładnie na taką karę o jaką wnosił prokuratura. Musi także zapłacić małoletniej córce Natalii 30 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny.

