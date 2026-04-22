Zatrzymany 33-latek poniesie odpowiedzialność karną za pomazanie ścian świątyni pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Trzebini-Sierszy.

Śledczy zarzucają mu publiczne znieważenie uczuć religijnych (art. 196 KK) i dewastację cudzej własności (art. 288 KK).

Za czyny wymierzone w obiekt kultu grożą mu dwa lata więzienia, grzywna lub ograniczenie wolności, natomiast za same uszkodzenia może trafić za kratki na okres od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

Zarzuty dla 33-latka za dewastację kościoła w Trzebini

Policjanci z chrzanowskiej komendy przedstawili zarzuty zatrzymanemu wcześniej 33-latkowi, który dopuścił się aktu wandalizmu na terenie parafii w Trzebini-Sierszy. Sprawca będzie musiał ponieść konsekwencje prawne związane z bezprawnym uszkodzeniem mienia oraz publicznym znieważeniem miejsca kultu. Zdarzenie miało miejsce pod osłoną nocy, z 18 na 19 kwietnia. Wówczas na ścianach budynku pojawiły się wykonane farbą w sprayu specyficzne znaki i hasła, a koszty przywrócenia budynku do pierwotnego stanu wyliczono na blisko 25 tysięcy złotych.

Co grozi za obrazę uczuć religijnych i zniszczenie mienia?

Przepisy prawa bardzo precyzyjnie określają sankcje za tego typu przewinienia. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Kodeksem karnym i jego artykułem 196:

„kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”

Oprócz tego wandal usłyszał zarzuty dotyczące dewastacji. W tym przypadku zastosowanie znajduje artykuł 288 Kodeksu karnego, który mówi wprost:

„kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”

W sytuacji, gdy wyrządzone szkody mają znaczną wartość finansową, wymiar orzeczonej kary może ulec zaostrzeniu. Akta zebrane przez śledczych trafiły już na biurko prokuratora rejonowego w Chrzanowie, który przejmie całkowity nadzór nad dalszym przebiegiem tego postępowania przygotowawczego.

