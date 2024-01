O krok od tragedii w Oświęcimiu. Mogła umrzeć we własnej łazience

W mieszkaniu na osiedlu Zasole w Oświęcimiu mogło dojść do potwornej tragedii. Niebezpieczeństwo groziło 41-letniej kobiecie, która zasłabła we własnej łazience. Okazało się, że jej dolegliwości są wynikiem zatrucia czadem. Pomiar wykonany przez strażaków dał wynik 500 ppm, gdy dopuszczalne przez WHO stężenie wynosi 35 ppm. Źródłem emisji trującej substancji był nieszczelny piecyk gazowy. Na szczęście pomoc wezwana przez bliskich kobiety dotarła na czas. Oświęcimianka została przetransportowana do szpitala.

Jakie są objawy zatrucia czadem?

Objawami zatrucia tlenkiem węgla są: ból głowy, uczucie zmęczenia, nudności, bardzo złe samopoczucie, podwyższone tętno; wymioty; trudności z oddychaniem, duszności, zaburzenia orientacji i równowagi; zaburzenia rytmu serca, drgawki, utrata przytomności. W takiej sytuacji należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, ewakuować osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, wezwać pogotowie ratunkowe.

Jeśli osoba poszkodowana nie oddycha natychmiast trzeba rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Dbając o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich regularnie należy sprawdzać drożność wentylacji pomieszczeń, należy także wyposażyć mieszkanie w czujnik tlenku węgla. Tego rodzaju urządzenie wykryje nawet niewielkie stężenie tlenku węgla o czym zasygnalizuje alarmem.

