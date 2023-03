54-latka kierująca fordem staranowała rowerzystę. Senior nie przeżył

Regulice. Nie żyje 85-letni rowerzysta. Został potrącony przez samochód

Tragedia w Regulicach (powiat chrzanowski)! W piątek, 17 marca zginął tam 85-letni rowerzysta, który został potrącony przez samochód osobowy. Senior był reanimowany, jednak medykom nie udało się niestety przywrócić jego funkcji życiowych. W tej sprawie policja prowadzi postępowanie pod nadzorem prokuratury, które ma wyjaśnić okoliczności wypadku śmiertelnego. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że na ul. Chrzanowskiej w Regulicach 54-letnia kierująca osobowym fordem, podczas wyprzedzania rowerzysty najechała przodem swojego pojazdu na tył roweru, doprowadzając do potrącenia 85-latka. To nie pierwszy w ostatnim czasie wypadek śmiertelny w powiecie chrzanowskim. 10 marca w Libiążu zginął pasażer citroena, który zderzył się czołowo z ciężarówką. Policja po raz kolejny apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

Sonda Czy sprawcy śmiertelnych wypadków powinni otrzymywać karę jak za zabójstwo? Tak Nie Nie mam zdania