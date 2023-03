5-latka zmarła w szpitala. To ofiara wypadku drogowego w Brzeszczach

5-letnia dziewczynka, która została ranna w wypadku w Brzeszczach, zmarła w nocy z niedzieli na poniedziałek, 20 marca, w szpitalu w Katowicach - informuje PAP. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 14 marca, ok. godz. 17. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, samochód osobowy marki Renault, którym jechała 4-osobowa rodzina, zjechał nagle z drogi i uderzył w drzewo. 5-latka straciła funkcje życiowe, ale udało się jej przywrócić w czasie reanimacji. Z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala w Katowicach śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał również jej matkę. Ranni zostali także prowadzący auto mężczyzna i jego 14-letni syn, którzy zostali przetransportowani do szpitali, ale karetkami pogotowia. Jak podaje aspirantka sztabowa Małgorzata Jurecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, pozostała trójka poszkodowanych nadal przebywa w placówkach medycznych.

