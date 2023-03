Straszny wypadek czteroosobowej rodziny. Auto uderzyło w drzewo. 5-latka była reanimowana

Zabytkowe scanie trafiły do Krakowa. Jedna z nich zostanie na stałe! To prezent do Szwedów

Brzeszcze. Auto uderzyło w drzewo. Cztery osoby zostały ranne

We wtorek, 14 marca około godz. 17.00 w Brzeszczach kierowane przez mężczyznę renault z nieznanych przyczyn zjechało z jezdni i uderzyło w drzewo. Samochodem poruszała się czteroosobowa rodzina. Wszyscy jej członkowie zostali ranni. Najmocniej ucierpiała 5-letnia dziewczynka, która była reanimowana, a następnie śmigłowiec ratowniczy zabrał ją do szpitala. W ten sam sposób do lecznicy trafiła jej matka. Kierowcę oraz 14-letniego chłopca do szpitala przetransportowały karetki pogotowia ratunkowego.

W miejscu, gdzie doszło do zdarzenia ruch został wstrzymany, a służby kierowały na objazdy. Policjanci przeprowadzili oględziny okolicy i pojazdów, zabezpieczając wszelkie możliwe ślady pomocne w ustaleniu przyczyny wypadku. Dochodzenie mające wyjaśnić okoliczności dramatu prowadzą funkcjonariusze z Oświęcimia.

