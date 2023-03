i Autor: Victoria_Watercolor/cc0/pixabay, Annabel_P/cc0/pixabay Sprawcy rozboju przyznali się do zarzutów. Grozi im do 8 lat więzienia / zdjęcie ilustracyjne.

Brutalny rozbój

17-letni bandyci pobili i okradli 14-latka. Po wszystkim grozili mu śmiercią

Dwóch 17-letnich bandytów zostało zatrzymanych w związku z rozbojem, którego dopuścili się na szkodę 14-latka. Pobity przez nich pokrzywdzony z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Sprawcy próbowali wymusić na nim milczenie, grożąc mu śmiercią. Nastolatkowie przyznali się do zarzutów. Grozi im kara do 8 lat więzienia.