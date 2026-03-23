8 kilometrów, 92 miliony i ponad 700 zjazdów. To będzie najtrudniejsza budowa drogi w Polsce? Właśnie ruszają prace

Rozbudowa DK94. Oficjalne rozpoczęcie, nieoficjalne kłopoty

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) została wydana w grudniu 2025 roku. Od tego czasu wykonawca, firma Eurovia Polska, prowadził prace przygotowawcze, takie jak wycinka drzew kolidujących z projektem oraz wyrównywanie terenu. Oficjalne rozpoczęcie budowy, widoczne dla mieszkańców, nastąpiło wraz z zawieszeniem tablic informacyjnych na placu budowy i wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu (COR). Oznacza to demontaż wysepek i przygotowanie terenu do kolejnych etapów prac, ale także… początek długotrwałych utrudnień.

Odcinek Zederman-Jerzmanowice ma zaledwie 8 kilometrów długości, ale jego strategiczne położenie i skala wyzwań sprawiają, że może to być jedna z najtrudniejszych budów drogowych- przyznają przedstawiciele GDDKiA. Prace będą prowadzone pod ruchem, co oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na ogromne korki i spowolnienia. Dodatkowo, budowa na DK94 zbiega się z inną gigantyczną rozbudową tej samej trasy w pobliskim Olkuszu. To kumulacja utrudnień, która z pewnością sparaliżuje ruch w regionie.

Ponad 700 zjazdów – droga do chaosu?

Jednym z największych wyzwań, które może doprowadzić do prawdziwego paraliżu, jest konieczność przebudowy lub budowy ponad 700 zjazdów do posesji. DK94 na tym odcinku przebiega przez teren silnie zurbanizowany, co oznacza, że niemal każdy dom, firma czy gospodarstwo ma bezpośredni dostęp do drogi. Każdy z tych zjazdów wymaga indywidualnego podejścia, często czasowego zajęcia części prywatnych działek. Wyobraź sobie setki ekip budowlanych pracujących jednocześnie lub naprzemiennie przy tych zjazdach, blokujących częściowo pasy ruchu. To przepis na gigantyczne zatory, zwłaszcza przy tak dużym natężeniu ruchu – ponad 17 tys. pojazdów na dobę!

Brak realnej alternatywy dla tej trasy (odcinek autostrady A4 jest omijany przez wielu kierowców ze względu na opłaty) oznacza, że wszyscy będą musieli zmierzyć się z tymi utrudnieniami.

Harmonogram robót i kolejne etapy utrudnień

Prace będą prowadzone etapami. W pierwszej kolejności planowana jest przebudowa przejścia podziemnego, budowa dwóch rond w Gotkowicach i Jerzmanowicach oraz części nowych dróg dojazdowych wzdłuż DK94. Na początku wykonawca skupi się na usunięciu kolizji z istniejącymi sieciami i budowie nowych, w tym kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej, elektrycznej i gazowej. Dopiero potem rozpoczną się prace związane z budową nowych elementów drogi, przebudową skrzyżowań oraz budową chodników i zjazdów.

23

Rozbudowa DK94. Zmiany w organizacji ruchu

Aby zapewnić ciągłość ruchu, projekt modernizacji DK94 został podzielony na trzy fazy, a każda z nich na mniejsze etapy. Dla każdej fazy przygotowano oddzielne projekty czasowej organizacji ruchu (COR).

Budowa rond w Gotkowicach i Jerzmanowicach, wymagająca ośmiu etapów COR, aby zapewnić bezpieczne wykonanie prac pod ruchem. Faza trzecia: Pozostałe prace na około 7 km odcinka DK94, dla której przygotowano aż 15 etapów zmian organizacji ruchu, co w praktyce oznacza 30 COR, biorąc pod uwagę prace po obu stronach jezdni.

Budowa rond w Gotkowicach i Jerzmanowicach, wymagająca ośmiu etapów COR, aby zapewnić bezpieczne wykonanie prac pod ruchem. Faza trzecia: Pozostałe prace na około 7 km odcinka DK94, dla której przygotowano aż 15 etapów zmian organizacji ruchu, co w praktyce oznacza 30 COR, biorąc pod uwagę prace po obu stronach jezdni.

Wszystkie ważniejsze zmiany w ruchu będą komunikowane z wyprzedzeniem, ale kierowcy powinni przygotować się na codzienne niespodzianki i uzbroić w cierpliwość. Finał prac planowany jest na jesień 2027 roku. Do tego czasu DK94 na odcinku Zederman-Jerzmanowice będzie poligonem doświadczalnym dla wytrwałości kierowców i budowlańców.