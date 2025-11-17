Kluczowa droga w Polsce zostanie całkowicie zamknięta. Tysiące kierowców może się zdziwić

DK94 w Olkuszu zamknięta. To kluczowa droga w południowej Polsce. Powód zaskakuje
Jak informuje GDDKiA, w poniedziałek między godziną 19:00 a 20:00 konieczne będzie całkowite zamknięcie DK94 w Olkuszu na wysokości skrzyżowania z ul. Rabsztyńską. Zamknięty zostanie również wyjazd z tej ulicy.
Powód jest wyjątkowy – drogowcy muszą przetransportować 125-tonową palownicę, maszynę wykorzystywaną do głębokich prac fundamentowych. Sprzęt zostanie przesunięty o około 100 metrów, ze starego fragmentu „czwórki” na północny odcinek przy ul. Rabsztyńskiej.
GDDKiA podkreśla, że operacja wymaga całkowitego zamknięcia drogi, bo przemieszczenie tak ciężkiego i wielkogabarytowego urządzenia nie jest możliwe przy zachowaniu ruchu.
DK94 Kraków - Olkusz w przebudowie. Co wiemy o inwestycji?
Zamknięcie to część potężnej inwestycji, która obejmuje 4,4 km DK94 biegnącej przez Olkusz.
To jeden z największych drogowych placów budowy w regionie. W ramach prac:
- przebudowywanych jest aż sześć skrzyżowań,
- powstają dwa przejścia podziemne oraz nowa kładka dla pieszych łącząca ul. Cegielnianą i Szkolną,
- droga otrzymuje wzmocnienie do nośności 11,5 tony na oś, zgodnie z wymaganiami dla najważniejszych tras w kraju.
Najbardziej spektakularną częścią inwestycji jest dwupoziomowy węzeł w centrum Olkusza, na skrzyżowaniu ulic Centralnej, Kościuszki i Rabsztyńskiej. Ruch lokalny zostanie poprowadzony po powierzchni, a DK94 zostanie schowana w tunelu pod spodem.
Postęp według branż (stan na 17.11.2025):
|Branża
|Procent zaawansowania robót
|Sanitarna
|72,83%
|Teletechniczna
|54,59%
|Drogowa
|52,42%
|Zieleń
|39,40%
|Elektrotechniczna
|33,01%
|Konstrukcyjno-inżynierska
|18,64%
Na pozostałych skrzyżowaniach – m.in. z ul. Gwarków, Wspólną, 20 Straconych, Mickiewicza, Wiejską, Słowackiego i Wyszyńskiego – pojawią się nowoczesne sygnalizacje świetlne. Na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie rondo turbinowe, które ma poprawić płynność przejazdu.
Nowe chodniki, ścieżki rowerowe i ekrany akustyczne
Przebudowie podlega nie tylko jezdnia. Wzdłuż DK94 powstają:
- nowe chodniki i drogi rowerowe,
- ścieżki pieszo-rowerowe,
- ekrany akustyczne chroniące mieszkańców,
- system odwodnienia terenu,
- nowoczesne oświetlenie poprawiające bezpieczeństwo pieszych.
Modernizowane są również drogi dojazdowe oraz powstają jezdnie dodatkowe, które mają odciążyć ruch główny.
Dlaczego to takie ważne? 33 tysiące aut dziennie
DK94 to jedna z kluczowych tras łączących Kraków z aglomeracją górnośląską. Obok autostrady A4 i kilku dróg krajowych jest jednym z najruchliwszych korytarzy komunikacyjnych w południowej Polsce. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z lat 2020–2021, przez Olkusz przejeżdża codziennie prawie 33 tysiące pojazdów. To aż 25 procent więcej niż pięć lat wcześniej.
Przebudowa ma zwiększyć przepustowość DK94 i poprawić bezpieczeństwo na trasie, z której korzystają zarówno mieszkańcy, jak i kierowcy tranzytowi.
Chociaż zamknięcie ma potrwać krótko, GDDKiA ostrzega przed utrudnieniami i możliwymi zatorami. Kierowcom zaleca się omijanie miejsca prac lub zaplanowanie trasy tak, by uniknąć godziny transportu palownicy.