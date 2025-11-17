Kluczowa droga w Polsce zostanie całkowicie zamknięta. Tysiące kierowców może się zdziwić

DK94 w Olkuszu zamknięta. To kluczowa droga w południowej Polsce. Powód zaskakuje

Jak informuje GDDKiA, w poniedziałek między godziną 19:00 a 20:00 konieczne będzie całkowite zamknięcie DK94 w Olkuszu na wysokości skrzyżowania z ul. Rabsztyńską. Zamknięty zostanie również wyjazd z tej ulicy.

Powód jest wyjątkowy – drogowcy muszą przetransportować 125-tonową palownicę, maszynę wykorzystywaną do głębokich prac fundamentowych. Sprzęt zostanie przesunięty o około 100 metrów, ze starego fragmentu „czwórki” na północny odcinek przy ul. Rabsztyńskiej.

GDDKiA podkreśla, że operacja wymaga całkowitego zamknięcia drogi, bo przemieszczenie tak ciężkiego i wielkogabarytowego urządzenia nie jest możliwe przy zachowaniu ruchu.

DK94 Kraków - Olkusz w przebudowie. Co wiemy o inwestycji?

Zamknięcie to część potężnej inwestycji, która obejmuje 4,4 km DK94 biegnącej przez Olkusz.

To jeden z największych drogowych placów budowy w regionie. W ramach prac:

przebudowywanych jest aż sześć skrzyżowań,

powstają dwa przejścia podziemne oraz nowa kładka dla pieszych łącząca ul. Cegielnianą i Szkolną,

droga otrzymuje wzmocnienie do nośności 11,5 tony na oś, zgodnie z wymaganiami dla najważniejszych tras w kraju.

Najbardziej spektakularną częścią inwestycji jest dwupoziomowy węzeł w centrum Olkusza, na skrzyżowaniu ulic Centralnej, Kościuszki i Rabsztyńskiej. Ruch lokalny zostanie poprowadzony po powierzchni, a DK94 zostanie schowana w tunelu pod spodem.

Postęp według branż (stan na 17.11.2025):

Branża Procent zaawansowania robót Sanitarna 72,83% Teletechniczna 54,59% Drogowa 52,42% Zieleń 39,40% Elektrotechniczna 33,01% Konstrukcyjno-inżynierska 18,64%

Na pozostałych skrzyżowaniach – m.in. z ul. Gwarków, Wspólną, 20 Straconych, Mickiewicza, Wiejską, Słowackiego i Wyszyńskiego – pojawią się nowoczesne sygnalizacje świetlne. Na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie rondo turbinowe, które ma poprawić płynność przejazdu.

Nowe chodniki, ścieżki rowerowe i ekrany akustyczne

Przebudowie podlega nie tylko jezdnia. Wzdłuż DK94 powstają:

nowe chodniki i drogi rowerowe,

ścieżki pieszo-rowerowe,

ekrany akustyczne chroniące mieszkańców,

system odwodnienia terenu,

nowoczesne oświetlenie poprawiające bezpieczeństwo pieszych.

Modernizowane są również drogi dojazdowe oraz powstają jezdnie dodatkowe, które mają odciążyć ruch główny.

Dlaczego to takie ważne? 33 tysiące aut dziennie

DK94 to jedna z kluczowych tras łączących Kraków z aglomeracją górnośląską. Obok autostrady A4 i kilku dróg krajowych jest jednym z najruchliwszych korytarzy komunikacyjnych w południowej Polsce. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z lat 2020–2021, przez Olkusz przejeżdża codziennie prawie 33 tysiące pojazdów. To aż 25 procent więcej niż pięć lat wcześniej.

Przebudowa ma zwiększyć przepustowość DK94 i poprawić bezpieczeństwo na trasie, z której korzystają zarówno mieszkańcy, jak i kierowcy tranzytowi.

Chociaż zamknięcie ma potrwać krótko, GDDKiA ostrzega przed utrudnieniami i możliwymi zatorami. Kierowcom zaleca się omijanie miejsca prac lub zaplanowanie trasy tak, by uniknąć godziny transportu palownicy.