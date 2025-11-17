Kluczowa droga w Polsce zostanie całkowicie zamknięta. Tysiące kierowców może się zdziwić

Amadeusz Calik
2025-11-17 12:33

To mogą być ciężkie godziny dla kierowców w południowej Polsce. Kierowcy korzystający z drogi krajowej nr 94 w Olkuszu muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała całkowite zamknięcie fragmentu trasy – i to już w poniedziałek wieczorem. W rejonie newralgicznego skrzyżowania z ul. Rabsztyńską ruch zostanie wstrzymany na kilkadziesiąt minut, co może zaskoczyć tysiące osób wracających z pracy lub przemierzających trasę między Krakowem a Śląskiem.

DK94 w Olkuszu zamknięta. To kluczowa droga w południowej Polsce. Powód zaskakuje 

Jak informuje GDDKiA, w poniedziałek między godziną 19:00 a 20:00 konieczne będzie całkowite zamknięcie DK94 w Olkuszu na wysokości skrzyżowania z ul. Rabsztyńską. Zamknięty zostanie również wyjazd z tej ulicy.

Powód jest wyjątkowy – drogowcy muszą przetransportować 125-tonową palownicę, maszynę wykorzystywaną do głębokich prac fundamentowych. Sprzęt zostanie przesunięty o około 100 metrów, ze starego fragmentu „czwórki” na północny odcinek przy ul. Rabsztyńskiej.

GDDKiA podkreśla, że operacja wymaga całkowitego zamknięcia drogi, bo przemieszczenie tak ciężkiego i wielkogabarytowego urządzenia nie jest możliwe przy zachowaniu ruchu.

DK94 Kraków - Olkusz w przebudowie. Co wiemy o inwestycji?

Zamknięcie to część potężnej inwestycji, która obejmuje 4,4 km DK94 biegnącej przez Olkusz.

To jeden z największych drogowych placów budowy w regionie. W ramach prac:

  • przebudowywanych jest aż sześć skrzyżowań,
  • powstają dwa przejścia podziemne oraz nowa kładka dla pieszych łącząca ul. Cegielnianą i Szkolną,
  • droga otrzymuje wzmocnienie do nośności 11,5 tony na oś, zgodnie z wymaganiami dla najważniejszych tras w kraju.

Najbardziej spektakularną częścią inwestycji jest dwupoziomowy węzeł w centrum Olkusza, na skrzyżowaniu ulic Centralnej, Kościuszki i Rabsztyńskiej. Ruch lokalny zostanie poprowadzony po powierzchni, a DK94 zostanie schowana w tunelu pod spodem.

Postęp według branż (stan na 17.11.2025):

Branża Procent zaawansowania robót
Sanitarna 72,83%
Teletechniczna 54,59%
Drogowa 52,42%
Zieleń 39,40%
Elektrotechniczna 33,01%
Konstrukcyjno-inżynierska 18,64%
Przebudowa DK94 w Olkuszu - stan na listopad 2025 r.
23 zdjęcia

Na pozostałych skrzyżowaniach – m.in. z ul. Gwarków, Wspólną, 20 Straconych, Mickiewicza, Wiejską, Słowackiego i Wyszyńskiego – pojawią się nowoczesne sygnalizacje świetlne. Na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie rondo turbinowe, które ma poprawić płynność przejazdu.

Nowe chodniki, ścieżki rowerowe i ekrany akustyczne

Przebudowie podlega nie tylko jezdnia. Wzdłuż DK94 powstają:

  • nowe chodniki i drogi rowerowe,
  • ścieżki pieszo-rowerowe,
  • ekrany akustyczne chroniące mieszkańców,
  • system odwodnienia terenu,
  • nowoczesne oświetlenie poprawiające bezpieczeństwo pieszych.

CZYTAJ TEŻ: Na tę drogę czekają wszyscy kierowcy w południowej Polsce. Wściekną się, gdy usłyszą o opóźnieniu

Modernizowane są również drogi dojazdowe oraz powstają jezdnie dodatkowe, które mają odciążyć ruch główny.

Dlaczego to takie ważne? 33 tysiące aut dziennie

DK94 to jedna z kluczowych tras łączących Kraków z aglomeracją górnośląską. Obok autostrady A4 i kilku dróg krajowych jest jednym z najruchliwszych korytarzy komunikacyjnych w południowej Polsce. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z lat 2020–2021, przez Olkusz przejeżdża codziennie prawie 33 tysiące pojazdów. To aż 25 procent więcej niż pięć lat wcześniej.

Przebudowa ma zwiększyć przepustowość DK94 i poprawić bezpieczeństwo na trasie, z której korzystają zarówno mieszkańcy, jak i kierowcy tranzytowi.

Chociaż zamknięcie ma potrwać krótko, GDDKiA ostrzega przed utrudnieniami i możliwymi zatorami. Kierowcom zaleca się omijanie miejsca prac lub zaplanowanie trasy tak, by uniknąć godziny transportu palownicy.

