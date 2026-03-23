Kluczowy odcinek ekspresówki w Polsce gotowy. Kierowcy odetchną z ulgą już za kilka godzin

Otwarcie odcinka S1 Bieruń - Oświęcim zaplanowano na 23 marca 2026 r.

Udostępnienie kierowcom liczącego 2,9 kilometra fragmentu trasy S1 to niezwykle istotne wydarzenie dla lokalnej społeczności oraz osób regularnie przemieszczających się na trasie między Bieruniem a Oświęcimiem. Wspomniany odcinek pełni fundamentalną funkcję w ramach obwodnicy Bierunia, a jego oddanie do użytku znacząco odciąży drogi w regionie, minimalizując zatory i skracając czas podróży. Nowo otwarty fragment drogi ekspresowej S1 to dwujezdniowa trasa oferująca po dwa pasy ruchu w każdą stronę, co gwarantuje kierowcom wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Nowa trasa szybkiego ruchu prezentuje się niczym z marzeń, a jej zdjęcia można obejrzeć w przygotowanej poniżej galerii.

Droga ekspresowa S1 z Mysłowic do Bielska-Białej to znacznie większa inwestycja

Uruchomiony właśnie odcinek stanowi zaledwie ułamek ogromnego projektu infrastrukturalnego. Całkowita długość drogi ekspresowej S1, łączącej Mysłowice z Bielskiem-Białą, wynosi prawie 40 kilometrów i została rozdzielona na cztery odrębne zadania realizacyjne. Poza udostępnioną trasą z Bierunia do Oświęcimia, stanowiącą element pierwszego zadania z Mysłowic do Oświęcimia, w toku pozostają prace na kolejnych fragmentach tej strategicznej arterii.

Zadanie I obejmujące odcinek Mysłowice Kosztowy – Oświęcim: Zakłada stworzenie trasy S1 o łącznej długości około 15,2 km. Udostępniony kierowcom fragment Bieruń – Oświęcim wchodzi w jego skład. Całkowite zakończenie tego etapu przewidziano na drugą połowę 2026 roku.

Zadanie II na odcinku Oświęcim – Dankowice: Obejmuje budowę 14 kilometrów nowej, bezpiecznej drogi ekspresowej.

Obejmuje budowę 14 kilometrów nowej, bezpiecznej drogi ekspresowej. Zadanie III na trasie Dankowice – Suchy Potok: To odcinek liczący 4,9 km, którego oddanie do użytku zaplanowano na 2024 rok.

Realizowane przedsięwzięcie to nie tylko sama nawierzchnia dla samochodów, ale również mnóstwo skomplikowanych obiektów inżynierskich. W ramach budowy powstają liczne wiadukty, mosty, estakady oraz specjalne przejścia dla dzikich zwierząt. Projekt zakłada także stworzenie nowoczesnych węzłów drogowych, które zagwarantują bezproblemowe włączenie nowej trasy w istniejący już układ komunikacyjny regionu.

Kiedy zakończy się budowa wszystkich odcinków trasy S1?

Mimo że pewien fragment S1 służy już zmotoryzowanym, roboty budowlane na całej długości trasy z Mysłowic do Bielska-Białej będą jeszcze sukcesywnie kontynuowane. Zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, ostateczne sfinalizowanie wszystkich zaplanowanych odcinków ma nastąpić w 2026 roku. Kierowcy muszą zatem wykazać się jeszcze odrobiną cierpliwości, jednak perspektywa w pełni przejezdnej trasy S1 napawa ogromnym optymizmem. Gdy inwestycja dobiegnie końca, droga ta stanie się kluczowym korytarzem transportowym, który połączy śląską aglomerację z rejonem Podbeskidzia, a także ułatwi dojazd do Czech i Słowacji. Informacje te potwierdza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz portal Architektura Murator Plus.

