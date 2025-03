Tradycyjnie przed rozpoczęciem Wielkiego Postu biskupi diecezjalni piszą listy, które są następnie odczytywane we wszystkich kościołach danej prowincji kościelnej. Słowo do wiernych skierował również arcybiskup Marek Jędraszewski. List metropolity krakowskiego został odczytany w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu (9 marca).

Hierarcha nawiązał do bieżących wydarzeń, w tym przede wszystkim planowanych przez rząd zmian w nauczaniu religii. Abp Jędraszewski zaapelował o modlitwę w sprawie utrzymania katechezy w szkole i "i odsunięcia niebezpieczeństwa moralnej deprawacji dzieci i młodzieży". W kościołach Jubileuszowych takie modlitwy mają się odbywać nawet codziennie. Metropolita zalecił również, by modlitwę o utrzymanie nauki religii w szkołach włączyć do modlitwy wiernych, odmawianej w czasie niedzielnych mszy świętych. To nie wszystkie wytyczne abp. Jędraszewskiego dla wiernych na trwający Wielki Post.

Hierarcha zalecił też, by wierni w piątki zachowywali post ścisły. Duchowny przypomniał bowiem słowa Jezusa, że "pewien rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem". Z kolei wielkopostna jałmużna wiernych ma być przeznaczona na rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

- U progu Wielkiego Postu 2025 roku zwracam się do Was z gorącą prośbą o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka i całego Kościoła powszechnego, w tym także Kościoła katolickiego w Polsce. Niechaj w tym świętym czasie modlitwy i nawrócenia codziennie we wszystkich kościołach jubileuszowych Archidiecezji Krakowskiej rozbrzmiewa gorące, skierowane do Boga wołanie w intencji nauczania religii w szkołach i odsunięcia niebezpieczeństwa moralnej deprawacji dzieci i młodzieży. Niechaj to samo błaganie pojawi się we wszystkich parafiach w ramach każdej niedzielnej Modlitwy Wiernych. A ponieważ Pan Jezus powiedział, iż pewien „rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem” (Mt 17, 21), proszę Was, moi Drodzy, również o to, aby kto może i jest do tego zdolny, dobrowolnie podjął w powyższych intencjach post ścisły, zwłaszcza w piątki Wielkiego Postu. Natomiast do praktykowania jałmużny w tym roku niech okazją będzie szczególnie składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona w całości na potrzeby rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Archidiecezji Krakowskiej, którego nową część poświęcimy imieniu św. Jana Pawła II - napisał abp Marek Jędraszewski.

