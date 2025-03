i Autor: Flickr

Problemy pasażerów

Strajk na lotniskach. Pracownicy chcą podwyżek. Które loty z Krakowa są odwołane?

Strajk pracowników lotnisk w Niemczech powoduje duże utrudnienia dla pasażerów. Dotyczą one również osób, które w poniedziałek, 10 marca miały przylecieć z Niemiec do Krakowa lub planowały wylecieć spod Wawelu do Niemiec. Przypomnijmy, że pracownicy obsługi naziemnej w Niemczech domagają się wyższych płac oraz dodatkowych dni wolnych.