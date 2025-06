Adam Małysz starł się z dyrektorem Pucharu Świata! Doszło do sprzeczki, prezes PZN ostatecznie musiał ustąpić

Adam Małysz musiał się ugiąć przed władzami Pucharu Świata. Nic nie pomogło

Tradycyjnie od wielu sezonów w Polsce organizowane są przynajmniej dwa weekendy Pucharu Świata – w Wiśle oraz w Zakopanem. Niekiedy zdarzało się, że było ich więcej – Zakopane wskakiwało ponownie do kalendarza w tym samym sezonie, gdy zastępowało inne zawody, a niedawno odbył się także PolSki turniej, gdzie zorganizowano zawody w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. Na kolejny Puchar Świata znów zaplanowano zawody w Wiśle oraz Zakopanem, ale z tymi pierwszymi jest mały problem – jak przekazał Adam Małysz, władze Pucharu Świata wymusiły na PZN organizację... łączonych zawodów mężczyzn i kobiet.

Adam Małysz już dużo wcześniej był przeciwnikiem narzucenia krajom łączenia zawodów kobiet oraz mężczyzn. W domyśle FIS chce w ten sposób wspierać kobiece skoki, ale prezes Polskiego Związku Narciarskiego wskazywał, że narzucanie takiego rozwiązania może przysporzyć wielu problemów organizatorom. – To będzie narzucone i jeśli chcesz konkurs mężczyzn, to musisz też organizować skoki kobiet? Jeśli tak, to jestem przeciwny – mówił w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”. Małysz wskazywał, że to dodatkowe koszty dla organizatorów, a efekt może nie być tak zadowalający, jak chce FIS.

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że Sandro Pertile postawił Małyszowi ultimatum i albo zawody kobiet i mężczyzn w Wiśle zostaną połączone, albo PŚ w Wiśle nie odbędzie się w ogóle, mimo że planowano łączyć to... dopiero po igrzyskach. – Sandro się przy tym upiera i nasza rozmowa była w pewnym momencie sprzeczką. Uważam jego ideę za bzdurną. I pośpiech też (...). Przedstawiłem mu swoje argumenty, ale gość jest nieugięty – mówił jeszcze w kwietniu Małysz w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

Ostatecznie obawy Małysza się ziściły i musiał ugiąć się przed Sandro Pertile. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” Małysz wyjawił nawet, że FIS... nie narzuca tego odgórnie, więc odpowiedzialność za naciski spada wyłącznie na dyrektora PŚ. – FIS napisał nam, że oni nic nie wiedzą na temat łączeń kobiet i mężczyzn. Że są takie długoterminowe plany, ale na razie je analizują. Zarazem zostawiają decyzje szefom dyscyplin, czyli w przypadku skoków Pertile. A Sandro się uparł, więc robimy w Wiśle także PŚ kobiet – potwierdził Małysz.

Prezes PZN starał się tłumaczyć dyrektorowi PŚ, że w Wiśle nie ma miejsca na kontenery dla wszystkich zawodników. Dlatego też podjęto decyzję, że skoki kobiet odbędą się... w czwartek i piątek, a konkursy mężczyzn w sobotę i niedzielę! Jeśli władze Pucharu Świata chciały zadziałać na korzyść frekwencji na kobiecych zawodach, to taki wybór dni będzie dla nich policzkiem – nie ma co spodziewać się wielu kibiców, zwłaszcza w czwartek, tym bardziej, że w Polsce skoki kobiet nie są bardzo popularne, ponieważ nigdy nasze zawodniczki nie należały do czołówki i tak jest również obecnie.