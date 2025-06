Afera korupcyjna w Krakowie. Były policjant i pracownik sądu wśród zatrzymanych przez CBA

Akcja CBA miała miejsce w połowie maja, lecz agencja poinformowała o niej dopiero teraz. Jak wynika z oficjalnego komunikatu biura, wśród zatrzymanych znaleźli się: były policjant, pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej, pracownik Sądu Okręgowego w Krakowie, dwóch przedsiębiorców z branży deweloperskiej oraz osoba z biura rachunkowego.

Śledczy ustalili, że to właśnie były stróż prawa miał pełnić rolę głównego pośrednika. W zamian za korzyści majątkowe i osobiste miał on powoływać się na swoje wpływy, aby przyspieszać wydanie decyzji administracyjnych dla kilku spółek deweloperskich. Funkcjonariusze CBA w trakcie przeszukań zabezpieczyli kluczowy materiał dowodowy, w tym urządzenia elektroniczne oraz obszerną dokumentację finansowo-księgową.

W tle wątek państwowego giganta ubezpieczeniowego PZU SA

Śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, odsłania kulisy korupcyjnego mechanizmu, który miał dotyczyć kluczowych dla deweloperów instytucji. Chodzi o wydział Krajowego Rejestru Sądowego i Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia oraz Zarząd Dróg Miasta Krakowa. To właśnie tam, dzięki wstawiennictwu pośredników, sprawy firm budowlanych miały nabierać ekspresowego tempa.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli poważne zarzuty. Jak podaje CBA, prokurator przedstawił pięciu osobom łącznie 17 zarzutów. Dotyczą one m.in. płatnej protekcji (art. 230 § 1 k.k.), nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 § 1 k.k.) oraz oszustwa (art. 286 § 1 k.k.).

Ten ostatni zarzut jest szczególnie poważny, gdyż wiąże się z doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółki PZU SA. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe na łączną kwotę 75 tys. zł, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się ze sobą. Jeden z podejrzanych ma również zakaz opuszczania kraju. CBA podkreśla, że to dopiero pierwsza realizacja w tej sprawie i planowane są kolejne działania, co sugeruje, że lista zatrzymanych może się jeszcze wydłużyć.