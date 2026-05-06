Angielski matura 2026. Jak napisać maila po angielsku? Przydatne zwroty i słówka na poziom podstawowy

Jak napisać maila po angielsku na maturze 2026? Zasady i struktura

Zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla poziomu podstawowego, wypowiedź pisemna musi stanowić logiczną i spójną całość o długości od 100 do 150 wyrazów. Przekroczenie tego limitu nie skutkuje utratą punktów, jednak zbyt krótki tekst (poniżej 80 słów) może spowodować obniżenie oceny w kryterium bogactwa i poprawności językowej. E-mail maturalny ma charakter nieformalny, ponieważ zazwyczaj jest kierowany do znajomego z zagranicy. Kluczowym elementem zadania jest odniesienie się do czterech punktów (tzw. kropek) podanych w poleceniu oraz ich odpowiednie rozwinięcie.

Struktura poprawnie napisanego e-maila na egzaminie maturalnym powinna składać się z następujących elementów.

Powitanie: Zwrot rozpoczynający list, dostosowany do nieformalnego charakteru wiadomości.

Wstęp: Krótkie zdanie wyjaśniające cel napisania wiadomości oraz nawiązujące kontakt z odbiorcą.

Rozwinięcie: Główna część tekstu, w której należy zrealizować i szczegółowo rozwinąć wszystkie cztery podpunkty z polecenia CKE. Najlepiej przeznaczyć jedno lub dwa zdania na każdą "kropkę".

Zakończenie: Standardowa formuła kończąca wiadomość i zachęcająca do kontaktu.

Pożegnanie i podpis: Zwrot pożegnalny oraz podpis literami XYZ (zgodnie z zasadą anonimizacji prac egzaminacyjnych).

Przydatne zwroty do maila po angielsku

Aby ułatwić zachowanie odpowiedniego układu i płynności wypowiedzi, warto przyswoić sobie gotowe szablony językowe. Stosowanie różnorodnych konstrukcji pozytywnie wpływa na ocenę za zakres środków językowych. Poniżej znajduje się kategoryzacja najważniejszych wyrażeń, które można wykorzystać w arkuszu egzaminacyjnym.

Powitanie i wstęp

Hi XYZ, / Dear XYZ, – Cześć XYZ, / Drogi XYZ,

How are you? / How have you been? – Jak się masz? / Co u Ciebie?

I hope you’re doing well. – Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku.

I’m writing to tell you about... – Piszę, aby opowiedzieć Ci o...

Guess what happened! – Zgadnij, co się stało!

Rozwinięcie i łączenie myśli (realizacja poleceń)

First of all, – Przede wszystkim,

To begin with, – Na początek,

Also, / What is more, – Ponadto, / Co więcej,

On the one hand... but on the other hand... – Z jednej strony... ale z drugiej strony...

Unfortunately, / Luckily, – Niestety, / Na szczęście,

By the way, – Swoją drogą / Przy okazji,

Zakończenie i pożegnanie

That’s all for now. – To wszystko na teraz.

I must be going now. – Muszę już kończyć.

Write back soon. / I look forward to hearing from you. – Odpisz szybko. / Czekam na wieści od Ciebie.

Say hello to your parents. – Pozdrów rodziców.

Take care, / Bye for now, / Best wishes, – Trzymaj się, / Na razie, / Pozdrawiam,

Przydatne słówka na maturę z angielskiego (poziom podstawowy)

Oprócz gotowych ram listu, egzaminatorzy weryfikują umiejętność precyzyjnego wyrażania opinii, opisywania wydarzeń oraz udzielania rad. Posiadanie bazy uniwersalnego słownictwa jest niezbędne do właściwego rozwinięcia punktów z polecenia. Zestawienie obejmuje wyrażenia, które regularnie pojawiają się w kontekście zadań maturalnych na poziomie podstawowym.

Wyrażanie opinii: In my opinion (moim zdaniem), To my mind (według mnie), I strongly believe that (głęboko wierzę, że), It seems to me that (wydaje mi się, że).

Wyrażanie preferencji: I prefer... to... (wolę... od...), I am keen on / I am fond of (bardzo lubię / interesuję się), I can't stand (nie znoszę).

Udzielanie rad i sugerowanie: If I were you, I would... (Na twoim miejscu bym...), Why don't we... (A może byśmy...), How about... + czasownik z końcówką -ing (Co powiesz na...), You should definitely... (Zdecydowanie powinieneś...).

Spójniki logiczne (kluczowe dla oceny spójności tekstu): because (ponieważ), so (więc), although (chociaż), however (jednakże), therefore (dlatego).

Warto pamiętać, że poprawność gramatyczna i ortograficzna jest równie ważna co bogactwo słownictwa. Przed oddaniem arkusza zaleca się dokładne przeliczenie słów oraz sprawdzenie, czy w tekście znajduje się wyraźne odniesienie do każdej z czterech informacji wymaganych w poleceniu.

