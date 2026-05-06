Areszt dla 19-latka. Młody oprawca bił i poniżał własną rodzinę

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-05-06 8:28

Mieszkaniec gminy Oświęcim, zaledwie 19-letni mężczyzna, trafił do aresztu śledczego. Powód? Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad własną rodziną, a także znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji.

pięść przemoc

i

Autor: Pixabay.com zdjęcie ilustracyjne
  • Policjanci z Oświęcimia zatrzymali 19-latka z gminy Oświęcim za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną.
  • Nastolatek jest również podejrzany o znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej interweniującego funkcjonariusza.
  • Sąd Rejonowy w Oświęcimiu zastosował wobec 19-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy.
  • Za znęcanie grozi do pięciu lat więzienia, za naruszenie nietykalności policjanta do trzech lat, a za znieważenie do roku pozbawienia wolności.

19-latek z Oświęcimia trafił za kraty. Bił i poniżał rodzinę, a potem zaatakował policjanta

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu wszczęli postępowanie przeciwko 19-latkowi. Z zebranych informacji wynika, że od kilku tygodni dopuszczał się on aktów agresji wobec swojej matki, 17-letniego brata oraz dziadka. Rodzina żyła w ciągłym strachu, doświadczając przemocy, która z dnia na dzień stawała się coraz bardziej dotkliwa. Decyzja o zgłoszeniu sprawy na policję była aktem desperacji i nadziei na przerwanie koszmaru. Niestety, w takich sytuacjach często dochodzi do eskalacji, zanim ofiary zdecydują się szukać pomocy.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, prokurator Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu postawił nastolatkowi zarzut znęcania się nad rodziną. Dodatkowo, młody mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej jednego z policjantów, którzy brali udział w jego zatrzymaniu. To pokazuje, że agresja 19-latka nie ograniczała się jedynie do domowego zacisza, ale eskalowała również w konfrontacji z organami ścigania. Prokurator, mając na uwadze dobro pokrzywdzonych i konieczność zapewnienia im bezpieczeństwa, wystąpił do oświęcimskiego Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec podejrzanego.

Jeszcze tego samego dnia, policjanci doprowadzili zatrzymanego do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Sędzia przychylił się do wniosku prokuratury. W rezultacie, wydano postanowienie o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla 19-latka

Polecany artykuł:

Dramat pod Krakowem. SUV uderzył w 10-letnią Laurę, dziecko zapadło w śpiączkę

Surowe kary za przemoc domową i atak na policjanta

Za przestępstwo znęcania się, kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności. Natomiast za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego, takiego jak policjant, grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, za znieważenie policjanta, sprawcy grozi kara do jednego roku pozbawienia wolności. 

Sonda
Byłeś/aś kiedyś świadkiem przemocy?
Sąsiedzi widzieli Pawła Kozaneckiego pod domem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
ARESZT ŚLEDCZY
NASTOLATEK