Policjanci z Oświęcimia zatrzymali 19-latka z gminy Oświęcim za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną.

Nastolatek jest również podejrzany o znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej interweniującego funkcjonariusza.

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu zastosował wobec 19-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Za znęcanie grozi do pięciu lat więzienia, za naruszenie nietykalności policjanta do trzech lat, a za znieważenie do roku pozbawienia wolności.

19-latek z Oświęcimia trafił za kraty. Bił i poniżał rodzinę, a potem zaatakował policjanta

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu wszczęli postępowanie przeciwko 19-latkowi. Z zebranych informacji wynika, że od kilku tygodni dopuszczał się on aktów agresji wobec swojej matki, 17-letniego brata oraz dziadka. Rodzina żyła w ciągłym strachu, doświadczając przemocy, która z dnia na dzień stawała się coraz bardziej dotkliwa. Decyzja o zgłoszeniu sprawy na policję była aktem desperacji i nadziei na przerwanie koszmaru. Niestety, w takich sytuacjach często dochodzi do eskalacji, zanim ofiary zdecydują się szukać pomocy.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, prokurator Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu postawił nastolatkowi zarzut znęcania się nad rodziną. Dodatkowo, młody mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej jednego z policjantów, którzy brali udział w jego zatrzymaniu. To pokazuje, że agresja 19-latka nie ograniczała się jedynie do domowego zacisza, ale eskalowała również w konfrontacji z organami ścigania. Prokurator, mając na uwadze dobro pokrzywdzonych i konieczność zapewnienia im bezpieczeństwa, wystąpił do oświęcimskiego Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec podejrzanego.

Jeszcze tego samego dnia, policjanci doprowadzili zatrzymanego do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Sędzia przychylił się do wniosku prokuratury. W rezultacie, wydano postanowienie o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla 19-latka.

Surowe kary za przemoc domową i atak na policjanta

Za przestępstwo znęcania się, kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności. Natomiast za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego, takiego jak policjant, grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, za znieważenie policjanta, sprawcy grozi kara do jednego roku pozbawienia wolności.

