Arcybiskup Jędraszewski w ostrych słowach o tabletce "dzień po". "Niszczy organizmy …

Naszym świętym obowiązkiem jest przekazywanie dzieciom i młodzieży prawdy o Bogu i człowieku, zawartej w Ewangelii. Próba oderwania dzieci i młodzieży od Pana Boga, a w to miejsce włożenie programów ideologicznych sprzecznych z Ewangelią to wielka krzywda. Jeśli odrzuca się Pana Boga, jest się w stanie uzasadnić największe głupstwo — podkreślił metropolita i poprosił, by bronić katechezy w szkołach. — Dziś stoją przed nami kolejne wyzwania dziejowe. Kolejne niebezpieczeństwa i zagrożenia, które dotykają niestety zwłaszcza młodych. Dziś także wiele zależy do tego, byśmy razem wysławiali Boga całym naszym życiem, byśmy trwali przy Chrystusowej Ewangelii - uważa abp Jędraszewski.