Na ścianie budynku komunalnego przy ul. Józefińskiej 24 w Krakowie powstał nowy mural autorstwa artysty street artu, Mikołaja Rejsa.

Malowidło jest współczesną interpretacją słynnych wawelskich arrasów i ozdobiło budynek nazywany przez mieszkańców "piekiełkiem".

Podczas tworzenia dzieła artysta ozdobił również anteny satelitarne, które teraz komponują się z całością muralu.

Nowy mural w Krakowie. Nawiązuje do wawelskich arrasów

Autorem pomysłu i wykonawcą muralu jest znany artysta street artu Mikołaj Rejs. Jego praca nawiązuje do unikatowych wawelskich arrasów i jest ich współczesną interpretacją. Mural ozdobił ściany bloku komunalnego w Podgórzu, nazywanego w slangu lokalnych mieszkańców "piekiełko". Budynek do niedawna cieszył się złą sławą ze względu na stan dewastacji jakiemu ulegał przez lata i archaicznym rozwiązaniom, jak np. małe ciasne mieszkania, toalety na korytarzach.

– Piękny jest ten mural, chyba najładniejszy z wszystkich krakowskich murali - mówi Janina Mucharka ( 58 l.) mieszkanka okolicy.

Co ciekawe, podczas jego tworzenia zostały ozdobione nawet anteny satelitarne mieszkańców, które teraz pięknie komponują się z malowidłem. To już drugi mural na bloku przy Józefińskiej 24. Z drugiej strony budynku, już jakiś czas temu powstał "Robot Lema", na którym widnieje podobizna autora powieści pt. "Solaris".