Arrasy na budynku. Kraków ma kolejny mural

Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-11-24 12:38

Tym razem nowy mural ozdobił ścianę budynku komunalnego przy ul. Józefińskiej 24 w Krakowie. To namiastka luksusu, bo nawiązuje do słynnych wawelskich arrasów. Mieszkańcy się cieszą, a przechodnie przecierają oczy ze zdziwienia, bo ozdobione zostały nawet anteny satelitarne.

Nowy mural w Krakowie. Nawiązuje do wawelskich arrasów

Autorem pomysłu i wykonawcą muralu jest znany artysta street artu Mikołaj Rejs. Jego praca nawiązuje do unikatowych wawelskich arrasów i jest ich współczesną interpretacją. Mural ozdobił ściany bloku komunalnego w Podgórzu, nazywanego w slangu lokalnych mieszkańców "piekiełko". Budynek do niedawna cieszył się złą sławą ze względu na stan dewastacji jakiemu ulegał przez lata i archaicznym rozwiązaniom, jak np. małe ciasne mieszkania, toalety na korytarzach.

Piękny jest ten mural, chyba najładniejszy z wszystkich krakowskich murali - mówi Janina Mucharka ( 58 l.) mieszkanka okolicy.

Co ciekawe, podczas jego tworzenia zostały ozdobione nawet anteny satelitarne mieszkańców, które teraz pięknie komponują się z malowidłem. To już drugi mural na bloku przy Józefińskiej 24. Z drugiej strony budynku, już jakiś czas temu powstał "Robot Lema", na którym widnieje podobizna autora powieści pt. "Solaris".

Nowy mural w Krakowie. Pomalowali nawet anteny satelitarne
