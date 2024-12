Atak hakerów na MPK w Krakowie. Awaria systemów sprzedaży biletów nie była przypadkowa

Od wtorku, 3 grudnia pasażerowie mają problem z korzystaniem z systemów sprzedaży biletów MPK w Krakowie. Okazało się, że awaria nie jest przypadkowa. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne poinformowało, że padło ofiarą ataku hakerów. Co więcej, za atakiem ma stać grupa, która takie działania podejmuje na zlecenie.

- Tryb i skala ataku hackerskiego wskazuje, że głównym celem działania był paraliż operacyjny krakowskiej komunikacji miejskiej. Pragniemy zapewnić, że MPK wykorzystało opracowane na takie sytuacje procedury i utrzymuje niezakłócone działanie zajezdni oraz stacji obsług. Zapewniamy, że MPK cały czas realizuje usługę przewozową w pełnym zakresie - informuje krakowskie MPK.

Niestety istnieje możliwość, że w trakcie ataku hakerów doszło do kradzieży danych osobowych. Kradzież nie została na razie potwierdzona, lecz przedsiębiorstwo komunikacyjne podjęło już środki profilaktyczne. W przypadku potwierdzenia kradzieży MPK zwróci się do osób, których dane hakerzy wykradli z systemów.

- W związku ze skalą i charakterem tego ataku hackerskiego MPK w Krakowie sprawę zgłosiło policji oraz odpowiednim służbom państwowym zajmującym się cyberbezpieczeństwem. Jednocześnie MPK w Krakowie kieruje zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o potencjalnej możliwości kradzieży danych osobowych pracowników MPK oraz pasażerów. Nie ma obecnie żadnego potwierdzenia, że do takiej kradzieży doszło. Jednak zdecydowaliśmy, że o takim ryzyku powiadomimy wszystkie zainteresowane osoby. W przypadku stwierdzenia naruszenia poufności danych będziemy informować odrębnym komunikatem osoby, których potencjalnie może to dotyczyć. Niezależnie od powyższych działań prosimy wszystkich naszych klientów, współpracowników i pracowników, którzy posiadają dane w naszym systemie o zwrócenie szczególnej uwagi na dziwne i nietypowe maile, telefony, próby kontaktu. Zalecamy również zastrzeżenie numeru PESEL - przestrzega MPK.

Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Krakowie

- Informujemy, że awaria systemów informatycznych wpływających na obecne problemy w funkcjonowaniu m.in. systemów sprzedaży biletów, strony internetowej MPK oraz innych systemów informatycznych to efekt ataku hackerskiego, który został przeprowadzony wcześnie rano, we wtorek 3 grudnia. Z uzyskanych informacji wynika, że jest to międzynarodowa grupa hackerska przeprowadzająca na zlecenie ataki na przedsiębiorstwa.W związku ze skalą i charakterem tego ataku hackerskiego MPK w Krakowie sprawę zgłosiło policji oraz odpowiednim służbom państwowym zajmującym się cyberbezpieczeństwem. Jednocześnie MPK w Krakowie kieruje zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o potencjalnej możliwości kradzieży danych osobowych pracowników MPK oraz pasażerów. Nie ma obecnie żadnego potwierdzenia, że do takiej kradzieży doszło. Jednak zdecydowaliśmy, że o takim ryzyku powiadomimy wszystkie zainteresowane osoby. W przypadku stwierdzenia naruszenia poufności danych będziemy informować odrębnym komunikatem osoby, których potencjalnie może to dotyczyć.Niezależnie od powyższych działań prosimy wszystkich naszych klientów, współpracowników i pracowników, którzy posiadają dane w naszym systemie o zwrócenie szczególnej uwagi na dziwne i nietypowe maile, telefony, próby kontaktu. Zalecamy również zastrzeżenie numeru PESEL. Tryb i skala ataku hackerskiego wskazuje, że głównym celem działania był paraliż operacyjny krakowskiej komunikacji miejskiej. Pragniemy zapewnić, że MPK wykorzystało opracowane na takie sytuacje procedury i utrzymuje niezakłócone działanie zajezdni oraz stacji obsług. Zapewniamy, że MPK cały czas realizuje usługę przewozową w pełnym zakresie. Jednocześnie trwają prace nad etapowym uruchamianiem systemów informatycznych, z uwzględnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Spółka w tym zakresie współpracuje ze specjalistycznymi firmami, naszymi dostawcami usług informatycznych oraz jednostkami Urzędu Miasta Krakowa.Chcemy także bardzo podziękować za wysiłek wszystkim naszym pracownikom oraz ajentom, którzy pomimo znacznych utrudnień cały czas realizują swoje obowiązki, aby utrzymać sprawne funkcjonowanie krakowskiej komunikacji miejskiej. Pasażerów prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności w obsłudze zakupu biletów. Przypominamy, że cały czas bilety okresowe można kupić w aplikacji mobilnej iMKA oraz w automatach zamontowanych w pojazdach i w automatach biletowych KKM – w tych urządzaniach można płacić kartą płatniczą oraz gotówką. W przypadku chęci zakupu biletów do kasowania można to zrobić także w aplikacjach mobilnych (mPay, iMKA, moBiLET, SkyCash, jakdojade lub zbiletem.pl (bilety wspólne 70-minutowe w aplikacjach: iMKA oraz mPay). Kontrolerzy biletowi podczas kontroli w tramwajach i autobusach respektują wszelkie potwierdzenia płatności, w tym mailowe. Obecnie jedyną możliwą i najszybszą formą kontaktu z MPK jest infolinia – 12 19 150. Swoje uwagi można także przekazywać na naszych portalach społecznościowych na Facebooku i portalu X.

