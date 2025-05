Atak zimy w połowie maja. „Ubierz się ciepło”. Gdzie będzie najgorzej?

Fala chłodu w połowie maja. Przymrozki, śnieg i silny wiatr!

IMGW prezentując pogodę na czwartek (15 maja), zapowiadają duże zachmurzenie. W wielu miejscach Polski spadnie przelotny deszcz, w północnej i południowej Polsce deszcz ze śniegiem, a lokalnie spodziewane są burze z opadami krupy śnieżnej. W górach spadnie śnieg, w Tatrach przybędzie 10 cm białego puchu. W czwartek o poranku śnieg oraz deszcz ze śniegiem padał m.in. w Olkuszu i okolicach.

Temperatury znacznie niższe niż na początku trwającego tygodnia. Nad morzem i na południu kraju zaledwie 8°C. W centrum 11°C. W zachodniej Polsce najcieplej, tam termometry pokażą do 14°C. Uwaga na silny wiatr, który podczas burz może być porywisty i wiać z prędkością do 75 km/h. Nad morzem 65 km/h, a w górach nawet do 100 km/h!

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️BURZE ⛈️Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.🕚Ważne od 2025-05-15 11:00➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/rdHbXdgC1Q— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 15, 2025

IMGW: "ubierz się ciepło"

Synoptycy zalecają ciepły i warstwowy ubiór oraz zabranie ze sobą parasola i nieprzemakalnych butów. Podczas burz należy unikać otwartych przestrzeni, a także śledzić radar opadów i aktualne ostrzeżenia meteorologiczne. Kierowcy powinni zachować ostrożność, bo drogi mogą być śliskie.

Portal fanipogody.pl zwraca uwagę, że śnieg w Polsce pojawi się nie tylko w czwartek (15 maja), ale również najbliższej nocy. Pogodę w naszym kraju kształtuje układ niżowy znad środkowo – wschodniej Europy. - Związane z nim strefy frontów atmosferycznych sprowadzą słabe i umiarkowane, miejscami silniejsze opady deszczu, lokalnie również w formie mieszanej z przejściowymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Do większości Polski będzie postępować spływ chłodnych, wilgotnych mas powietrza, które wzmocnią też potencjał do rozwoju rozproszonych komórek burzowych – czytamy w treści artykułu.

Na letnie temperatury trzeba poczekać

Kiedy możemy spodziewać się ocieplenia? Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW, nie ma dobrych wieści. - W kolejnym tygodniu temperatury wzrosną, ale radykalnego ocieplenia nie widać - powiedziała Prasek w rozmowie z "Super Expressem". Co więcej, prognozowana maksymalna temperatura powietrza na kolejne 10 dni według modelu ECMWF, widoczna na poniższych mapach zwiastuje dość niskie temperatury powietrza nawet w ostatniej dekadzie maja.

Źródło: IMGW / fanipogody.pl

