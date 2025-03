Autobusy i tramwaje pojadą inaczej. Kolejna impreza biegowa w Krakowie

21. Krakowski Półmaraton Marzanny. Tak pojadą autobusy i tramwaje

Wydarzenia biegowe organizowane w Krakowie od lat cieszą się uznaniem i zainteresowaniem sportowców – amatorów. Wydarzenia tego typu zawsze wiążą się z utrudnieniami dla tych, którzy mają nieco inne plany związane ze spędzeniem wolnego dnia. Podobnie będzie w sobotę, 22 marca. W Krakowie odbędą się dwa biegi – 10. Krakowski Bieg z Dystansem oraz 21. Krakowski Półmaraton Marzanny. Poniżej zamieszczamy trasę biegów:

10. Krakowski Bieg z Dystansem ,,Dla małych serc”, 5 km, godz. 9:30:

START: Bulwar Rodła w okolicach ul. Dojazdowej, ul. Flisacka, ul. Kościuszki, ul. Kasztelańska, al. Focha (połowa deptaka, aż do Cracovii), zawrotka 180 (druga połowa deptaka w kierunku mostu na Rudawie) – ul. Na Błoniach – chodnik i ścieżka rowerowa ul. Piastowskiej – deptak al. 3 Maja, META w okolicy ul. Oleandry.

21. Krakowski Półmaraton Marzanny, 21,097 km, godz. 11:00:

START: Deptak 3-go Maja, okolice Cichego Kącika, deptakiem al. 3 Maja w kierunku Alei, deptak al. Focha – most na Rudawie – ul. Emaus – ul. Gryfity – Salwator – ul. Księcia Józefa – pod Most Zwierzyniecki – dalej w lewo w ul. Księcia Józefa ( ścieżka rowerowo piesza) do ul. Wioślarskiej -ul. Wioślarska- wałem wiślanym ścieżka rowerowo piesza do ul. Rybnej- ul. Rybna – ul. Księcia Józefa w prawo ścieżka rowerowo – piesza – Most Zwierzyniecki ścieżką dla rowerów i pieszych – za mostem w prawo wzdłuż garażów – droga wzdłuż osiedla do pomnika przy ul. Praskiej – ostro w prawo na bulwar wzdłuż ul. Tynieckiej – Bulwar Poleski – do ul. Zamkowej a następnie wschodnią stroną Mostu Dębnickiego (chodnikiem) – za mostem w prawo na górny bulwar – do CORT – CORT – ul. Podzamcze – Planty wzdłuż seminarium – ul. Poselska – ul. Senacka – ul. Kanonicza – ul. Idziego – ul. Bernardyńska (chodnik + ścieżka rowerowa) – ścieżka na wprost do głównej pochylni – główną pochylnią w kierunku Mostu Grunwaldzkiego – pod mostem zawrotka 180 stopni – Bulwar Czerwieński – Bulwar Rodła – ul. Flisacka – ul. Kościuszki – ul. Kasztelańska – al. Focha (połowa deptaka, aż do Cracovii), zawrotka 180 (druga połowa deptaka w kierunku mostu na Rudawie) – ul. Na Błoniach – chodnik i ścieżka rowerowa ul. Piastowskiej – deptak al. 3 Maja META w okolicy ul. Oleandry.

W związku z organizacją wydarzeń sportowych częściowej zmianie ulegnie organizacja ruchu. Inaczej pojadą także autobusy i tramwaje linii nr:

1,

78,

100,

109,

134,

152,

192,

209,

229,

239,

249,

259,

269,

300,

700.

Część z nich zostanie przekierowana na trasy czasowo zmienione w obu kierunkach. Miasto uruchomi także autobusową komunikację zastępczą w postaci linii nr 700, która ma kursować na trasie Cracovia Stadion – Kałuży, Al. Focha, Piłsudskiego, Straszewskiego, Zwierzyniecka, Kościuszki, Komorowskiego, Senatorska – Salwator (powrót: Salwator – Senatorska, Kościuszki, Zwierzyniecka, Straszewskiego, Piłsudskiego, Al. Krasińskiego, Dunin-Wąsowicza, Kałuży – Cracovia Stadion).

Szczegóły są dostępne na stronie internetowej ZTP w Krakowie.

