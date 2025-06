Autostrada A4 będzie darmowa na tym ważnym odcinku. Minister właśnie ujawnił datę

Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że po wygaśnięciu koncesji Stalexport Autostrady Małopolskiej w marcu 2027 roku, odcinek A4 Katowice-Kraków przejdzie pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Oznacza to, że opłaty dla samochodów osobowych zostaną zniesione.

Przejazd A4 między Krakowem i Katowicami będzie darmowy

Te doniesienia potwierdził wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec w odpowiedzi na interpelację posła Platformy Obywatelskiej Dominika Jaśkowca. Poseł pytał w niej o przyszłość odcinka A4, którego koncesja wygasa w 2027 roku.

„Koncesja Stalexport Autostrady Małopolska na zarządzanie odcinkiem autostrady A4 między Katowicami a Krakowem wygasa w marcu 2027 roku. Kierowcy oczekują, że po tym terminie przejazd przedmiotowym odcinkiem autostrady stanie się bezpłatny dla pojazdów lekkich, tak jak jest to w przypadku innych autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad”

– napisał w interpelacji poseł Jaśkowiec.

Jak czytamy w odpowiedzi z ministerstwa, po 15 marca 2027 r. nadzór nad tym fragmentem autostrady A4 przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oznacza to, że opłaty dla samochodów osobowych przestaną być pobierane.

„Począwszy od dnia 16 marca 2027 r. autostrada A4 na odcinku Katowice - Kraków będzie zarządzana przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Opłata za przejazd pojazdów lekkich (o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t) po przedmiotowym odcinku autostrady przestanie być pobierana z końcem 15 marca 2027 r.”

– odpowiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, który zaznaczył również, że po uchyleniu w 2023 roku przepisów umożliwiających pobieranie opłat od pojazdów lekkich na drogach zarządzanych przez GDDKiA, nie istnieje obecnie żadna podstawa prawna, by kontynuować ten model na wspomnianym odcinku.

Nie będzie przedłużenia umowy koncesyjnej

Wiceminister rozwiał również wątpliwości dotyczące ewentualnego przedłużenia obowiązującej umowy lub wyboru nowego koncesjonariusza:

„Nie ma także podstawy prawnej do przedłużenia obowiązującej aktualnie umowy koncesyjnej na budowę i eksploatację odcinków autostrad. Zatem należy wprost wskazać, że nie dojdzie do wyboru nowego koncesjonariusza na ww. odcinku autostrady A4”

– czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską.

Odpowiedzią na interpelację wiceminister Bukowiec potwierdził swoje wcześniejsze zapewnienia.

- Nie przewiduje się po wygaśnięciu tej umowy zawierania kolejnej na eksploatację tego odcinka autostrady. Oznacza to, że odcinek będzie zarządzany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w zakresie opłat drogowych najbardziej prawdopodobny scenariusz to objęcie tego odcinka autostrady opłatą elektroniczną tylko od pojazdów ciężkich, to jest o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w ramach systemu poboru opłaty elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej, czyli ETOL - mówił w kwietniu na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury.

Autostrada A4 jest obecnie jedną z najdroższych tras w Polsce, zwłaszcza po ostatnich podwyżkach opłat, wprowadzonych 1 kwietnia 2025 r. Ich wprowadzenie skrytykowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tłumacząc jednocześnie, że nie ma możliwości zablokowania podwyżki. Oczekując na zniesienie opłat, kierowcy muszą niestety przygotować się na większy wydatek.

Ile trzeba płacić za przejazd A4?

Aktualna taryfa opłat na płatnym odcinku autostrady A4:

motocykle - 8 zł;

dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle) - wzrost opłaty z kwoty 16 zł do kwoty 17 zł;

dla pojazdów kategorii 2 i 3 - wzrost opłaty z 29 zł do kwoty 30 zł;

dla pojazdów kategorii 4 i 5 - wzrost opłaty z kwoty 49 zł do kwoty 52 zł.

Opłata we wskazanej powyżej wysokości jest wnoszona na każdej z dwóch bramek na płatnym odcinku A4 (Mysłowice i Balice).

Zmiany wprowadzone na odcinku między Krakowem i Katowicami w 2027 roku z pewnością będą znacznym odciążeniem dla portfeli kierowców, którzy często pokonują tę trasę.

Test: prawo jazdy w 2025 roku. Sprawdź wiedzę: Pytanie 1 z 15 Co oznacza znak „STOP”? Nakaz zwolnienia przed skrzyżowaniem Bezwzględny nakaz zatrzymania się Pierwszeństwo przejazdu Następne pytanie