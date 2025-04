Kuracjuszu, Krynica-Zdrój to nie jedyne rozwiązanie! Perła Pienin to skarbnica zdrowia

Od 1 kwietnia 2025 r. rosną opłaty za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4. Na ulgowe potraktowanie mogli liczyć tylko motocykliści, oni zapłacą tyle samo co dotychczas, kierowcy samochodów muszą natomiast głębiej sięgnąć do kieszeni. Aktualna taryfa opłat na płatnym odcinku autostrady A4:

motocykle - 8 zł;

dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle) - wzrost opłaty z kwoty 16 zł do kwoty 17 zł;

dla pojazdów kategorii 2 i 3 - wzrost opłaty z 29 zł do kwoty 30 zł;

dla pojazdów kategorii 4 i 5 - wzrost opłaty z kwoty 49 zł do kwoty 52 zł.

Opłata we wskazanej powyżej wysokości jest wnoszona na każdej z dwóch bramek na płatnym odcinku A4 (Mysłowice i Balice).

Koncesja wygasa za dwa lata, później A4 będzie darmowa

Dobrą informacją dla kierowców są plany rządu dotyczące odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. Po wygaśnięciu obecnej koncesji przejazd dla samochodów osobowych ma być darmowy. Trasą będzie zarządzała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Koncesja wygaśnie w marcu 2027 r., czyli już za dwa lata kierowcy osobówek nie będą płacić za przejazd autostradą A4.

- Nie przewiduje się po wygaśnięciu tej umowy zawierania kolejnej na eksploatację tego odcinka autostrady. Oznacza to, że odcinek będzie zarządzany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w zakresie opłat drogowych najbardziej prawdopodobny scenariusz to objęcie tego odcinka autostrady opłatą elektroniczną tylko od pojazdów ciężkich, to jest o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w ramach systemu poboru opłaty elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej, czyli ETOL - stwierdził na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury wiceminister Stanisław Bukowiec.

