Pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a spółką Stalexport wywiązał się nietypowy dialog. Koncesjonariusz płatnego odcinka A4 zaproponował niedawno, by trasa na odcinku pomiędzy Katowicami a Krakowem została poszerzona. Teraz odpowiedziała jej GDDKiA. Rządowa instytucja po raz kolejny potwierdziła, że po wygaśnięciu obecnej koncesji przejazd A4 dla samochodów do 3,5 t będzie darmowy. Dodatkowo przekazano, że plany poszerzenia autostrady są obecnie na etapie prac przygotowawczych.

- Umowa koncesyjna ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska zakończy się w marcu 2027 r. i nie ma planu, aby była ona przedłużona. Koncesyjny odcinek zostanie przejęty przez Skarb Państwa i będzie nim zarządzała GDDKiA. (...) Gdy autostrada będzie zarządzana przez GDDKiA, przejazd nią będzie bezpłatny dla pojazdów lekkich (do 3,5 t), tak jak na pozostałych odcinkach zarządzanych przez nas autostrad. Poszerzenie tego odcinka A4 jest inwestycją wpisaną do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i prowadzimy już prace przygotowawcze w tym zakresie. Niezależnie od tego, kto byłby odpowiedzialny za poszerzenie autostrady A4 Katowice – Kraków, musiałby spełnić te same wymagania, określone przepisami prawa. Chodzi tu przede wszystkim o otrzymanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń. Podkreślmy, że w tym momencie GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze związane z poszerzeniem odcinków autostrady A4 w woj. dolnośląskim, śląskim i małopolskim oraz niemal 35 km A1 między Toruniem i Włocławkiem. Na początku kwietnia otrzymaliśmy decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla poszerzenia dwóch z czterech odcinków autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą. Dla drugiej części trasy decyzji ZRID spodziewamy się przed połową roku - pisze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komentarzu przekazanym "Super Expressowi".

GDDKiA wbija szpilę Stalexportowi

Generalna Dyrekcja przy okazji wypomniała Stalexportowi podwyższanie opłat za przejazd A4. Zdaniem GDDKiA takie działania nie były uzasadnione i prowadziły do ograniczania kierowcom dostępu do trasy.

- Warto zauważyć, że koncesjonariusz, który teraz (na dwa lata przed wygaśnięciem umowy) tak szeroko i otwarcie mówi o wzroście natężenia ruchu oraz deklaruje gotowość do poszerzenia autostrady A4 Katowice – Kraków, przez lata pośrednio ograniczał kierowcom dostęp do tej trasy, wprowadzając kolejne podwyżki opłat (bariera ekonomiczna). (...) Doceniamy zaangażowanie i zapał do pracy obecnego koncesjonariusza. Za rozbudowę i bieżące utrzymanie autostrady A4 Katowice - Kraków będą odpowiadały firmy wyłonione w otwartych przetargach. W obu tych postępowaniach będzie mogła wystartować spółka Stalexport Autostrada Małopolska, o ile tylko spełni kryteria udziału - pisze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia na płatnym odcinku A4 obowiązują wyższe opłaty za przejazd.

