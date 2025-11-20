Do zdarzenia doszło w jednym z akademików na krakowskim Podgórzu, gdzie dwoje obcokrajowców pobiło 30-letniego mężczyznę.

Sprawcy, 26-letni mężczyzna i 20-letnia kobieta, zostali zatrzymani przez policję jeszcze tego samego dnia wieczorem w rejonie ul. Marka Woźniczki.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty pobicia, za które grozi im do 5 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

Błyskawiczna akcja policji w Krakowie. Sprawcy pobicia w akademiku zatrzymani

16 listopada, w godzinach przedpołudniowych, oficer dyżurny krakowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o pobiciu w akademiku zlokalizowanym w dzielnicy Podgórze. Na miejsce natychmiast wysłano patrol. Po przybyciu policjantów okazało się, że doszło do gwałtownej awantury, w której ucierpiał 30-letni mężczyzna.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że za atakiem stała para obcokrajowców – 20-letnia kobieta i 26-letni mężczyzna. Po napaści na 30-latka, sprawcy uciekli w nieznanym kierunku. Policjanci z Komisariatu Policji V oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie natychmiast rozpoczęli działania.

Funkcjonariusze, działając na podstawie zebranych na miejscu informacji i rysopisów, rozpoczęli poszukiwania sprawców. Jeszcze tego samego dnia, w godzinach wieczornych, patrolujący rejon ulicy Marka Woźniczki w Krakowie policjanci zauważyli parę, której wygląd odpowiadał opisowi poszukiwanych.

Po wylegitymowaniu i potwierdzeniu tożsamości, podejrzenia okazały się słuszne. 20-latka i 26-latek zostali zatrzymani i przewiezieni do komisariatu. Oboje trafili do policyjnego aresztu, gdzie spędzili noc.

Para obcokrajowców usłyszała zarzuty. Jaka kara im grozi?

Zatrzymani nie unikną odpowiedzialności za swój czyn. Po zebraniu materiału dowodowego oboje usłyszeli zarzuty. Jak informują śledczy, odpowiedzą za pobicie, którego skutkiem był uszczerbek na zdrowiu trwający poniżej 7 dni. Za tego typu przestępstwo polski kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze. Otrzymali oni dozór policyjny, a także bezwzględny zakaz zbliżania się i jakiegokolwiek kontaktowania z pokrzywdzonym 30-latkiem.