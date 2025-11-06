W nocy z 18 na 19 października na ul. Piłsudskiego w Rabce-Zdroju nieznany mężczyzna bez powodu zaatakował młodą parę na przejściu dla pieszych.

W wyniku napaści 31-latek stracił przytomność, a jego partnerka została przewrócona. Napastnik uciekł.

Policja opublikowała rysopis sprawcy – mężczyzny w wieku ok. 30 lat – i prosi świadków o kontakt.

Brutalny atak w Rabce-Zdroju. Mężczyzna stracił przytomność, jego żona została przewrócona

Do dramatycznych scen doszło w nocy z 18 na 19 października w uzdrowiskowej miejscowości Rabka-Zdrój. Jak informuje tamtejszy komisariat policji, około północy młode małżeństwo – 31-letni mężczyzna i jego 27-letnia żona – przechodziło przez oznakowane przejście dla pieszych przy ulicy Piłsudskiego. W pewnym momencie z naprzeciwka nadszedł nieznajomy mężczyzna. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia i wyraźnego powodu, rzucił się na 31-latka.

Agresor zadał mężczyźnie potężny cios w twarz. Uderzenie było tak silne, że ofiara upadła na jezdnię, na chwilę tracąc przytomność. Widząc to, towarzysząca mu kobieta natychmiast próbowała zareagować i pomóc mężowi. To jednak tylko spotęgowało furię napastnika. Mężczyzna szarpnął 27-latkę i z impetem przewrócił ją na drogę. Po wszystkim, jak gdyby nic się nie stało, oddalił się w kierunku pobliskich bloków mieszkalnych, pozostawiając za sobą ranne i zszokowane małżeństwo.

Policja publikuje wizerunek napastnika i prosi o pomoc. Każda informacja może być kluczowa

Sprawą brutalnego ataku natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju. Na podstawie zeznań świadków oraz zabezpieczonego monitoringu udało się stworzyć rysopis poszukiwanego oraz pozyskać nagranie z jego wizerunkiem. Jak podaje policja, sprawca to:

mężczyzna w wieku około 30 lat,

mający około 170 cm wzrostu,

krótko ostrzyżony,

w chwili zdarzenia ubrany był w czarną kurtkę i jasne spodnie.

Funkcjonariusze zwracają się z oficjalnym apelem do wszystkich osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia lub rozpoznają mężczyznę z nagrania. - Zwracamy się z prośbą do osób, które były świadkami tego zdarzenia, widziały napastnika w rejonie ulicy Piłsudskiego w nocy z 18 na 19 października lub rozpoznają mężczyznę widocznego na zabezpieczonym nagraniu wizerunkowym, o kontakt z Komisariatem Policji w Rabce-Zdroju pod numerem telefonu 47 834 67 50 lub z najbliższą jednostką Policji – czytamy w komunikacie małopolskiej policji.

Policja podkreśla, że zapewnia pełną anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się przekazać informacje mogące pomóc w ujęciu sprawcy. Każdy, nawet pozornie błahy szczegół, może okazać się bezcenny dla śledczych.