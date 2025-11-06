W sprawie kota Pandka zapadł nieprawomocny wyrok nakazowy. Zasądza on m.in. 10-letni zakaz posiadania zwierząt, 20 tys. zł grzywny oraz 10 tys. zł nawiązki na rzecz KTOZ.

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zapowiedziało, że złoży sprzeciw od wyroku.

Sprawa trafi na sądową wokandę.

Sąd skazał okrutnika, który zmaltretował kota Pandka. KTOZ zapowiada sprzeciw

O szczegółach nieprawomocnego orzeczenia poinformowało Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Sąd, wydając wyrok nakazowy, orzekł wobec sprawcy gehenny kota Pandka szereg dotkliwych sankcji. Najważniejszą z nich jest 10-letni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt. To środek, który ma na celu uniemożliwienie oprawcy skrzywdzenia kolejnych istot w przyszłości.

Ponadto sąd nałożył na skazanego wysoką karę finansową. Jest to grzywna w wysokości 20 tysięcy złotych oraz nawiązka w kwocie 10 tysięcy złotych, która ma zostać przekazana na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Pieniądze te wesprą działalność statutową organizacji, w tym ratowanie i leczenie innych skrzywdzonych zwierząt. Sąd orzekł również przepadek kota, co formalnie oznacza, że Pandek został odebrany sprawcy.

Wyrok zapadł w trybie nakazowym. KTOZ zapowiedziało, że złoży sprzeciw od rozstrzygnięcia, co oznacza, że sprawa trafi na wokandę. Instytucja zajmująca się opieką nad zwierzętami będzie się domagała wyższej kary dla sprawcy.

Pandek doszedł do siebie po dramatycznych przeżyciach

Historia kota Pandka to opowieść o niewyobrażalnym cierpieniu. Gdy zwierzę trafiło pod opiekę inspektorów KTOZ, jego stan był dramatyczny. Obrażenia były tak poważne, że organizacja celowo nie publikowała najbardziej drastycznych zdjęć z interwencji, aby oszczędzić odbiorcom wstrząsających widoków. Dzięki troskliwej opiece i leczeniu, Pandek wyzdrowiał.

Jak podkreśla KTOZ, przeszedł on cudowną przemianę. - Ze zmaltretowanego zwierzęcia w zwierzę cudownie bezpieczne i kochane – piszą jego opiekunowie, publikując zdjęcia pokazujące, jak kot odzyskuje zaufanie do człowieka i cieszy się życiem w nowym, kochającym domu.