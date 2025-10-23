Bezlitosna rewolucja AI na rynku pracy. Ci pracownicy są najbardziej zagrożeni

Rewolucja AI już teraz zmienia rynek pracy na skalę porównywalną z rewolucją przemysłową.

Dla jednych pracowników oznacza to ułatwienie i optymalizację zadań, dla innych może być zwiastunem końca kariery.

Eksperci ostrzegają, że niektóre profesje mogą wkrótce zniknąć lub ulec tak głębokiej transformacji, że staną się nie do poznania.

Rewolucja na rynku pracy. Pracownicy zagrożeni przez sztuczną inteligencję

Stoimy u progu kolejnej, być może największej transformacji w dziejach – ery, w której sztuczna inteligencja zaczyna przejmować zadania wymagające dotychczas ludzkiego intelektu. To nie scenariusz filmu science fiction, a nowa rzeczywistość, która kształtuje się na naszych oczach. Rozwój AI nieuchronnie prowadzi do pytania: które zawody są najbardziej zagrożone?

Eksperci portali LiveCareer wskazują na listę profesji, które mogą zostać w znacznym stopniu zautomatyzowane. Są to przede wszystkim stanowiska opierające się na powtarzalnych zadaniach. Mowa tu nie tylko o prostych pracach biurowych, ale także o części obowiązków wykonywanych przez analityków finansowych, tłumaczy, a nawet programistów niższego szczebla. Algorytmy już teraz potrafią z ogromną precyzją analizować gigantyczne zbiory danych, tworzyć proste kody czy tłumaczyć teksty, wykonując te zadania szybciej i taniej niż człowiek.

Kluczem do przetrwania na zmieniającym się rynku pracy będzie zdolność do adaptacji i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Pracownicy przyszłości będą musieli skupić się na rozwijaniu umiejętności, których maszyny na razie nie potrafią naśladować: kreatywności, krytycznego myślenia, inteligencji emocjonalnej i zdolności do kompleksowego rozwiązywania problemów. Zamiast konkurować z maszynami, będziemy musieli nauczyć się z nimi efektywnie współpracować.

Którzy pracownicy zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję?

O najbardziej zagrożone przez AI zawody zapytaliśmy też... samą sztuczną inteligencję. Niektóre wskazania ChataGPT pokrywają się z konkluzjami raportu LiveCareer. Poniżej zestawienie profesji najmocniej narażonych na porażkę w starciu z nowoczesnymi technologiami.

