Bezlitosna rewolucja AI na rynku pracy. Ci pracownicy są najbardziej zagrożeni

- Rewolucja AI już teraz zmienia rynek pracy na skalę porównywalną z rewolucją przemysłową.
- Dla jednych pracowników oznacza to ułatwienie i optymalizację zadań, dla innych może być zwiastunem końca kariery.
- Eksperci ostrzegają, że niektóre profesje mogą wkrótce zniknąć lub ulec tak głębokiej transformacji, że staną się nie do poznania.
Rewolucja na rynku pracy. Pracownicy zagrożeni przez sztuczną inteligencję
Stoimy u progu kolejnej, być może największej transformacji w dziejach – ery, w której sztuczna inteligencja zaczyna przejmować zadania wymagające dotychczas ludzkiego intelektu. To nie scenariusz filmu science fiction, a nowa rzeczywistość, która kształtuje się na naszych oczach. Rozwój AI nieuchronnie prowadzi do pytania: które zawody są najbardziej zagrożone?
Eksperci portali LiveCareer wskazują na listę profesji, które mogą zostać w znacznym stopniu zautomatyzowane. Są to przede wszystkim stanowiska opierające się na powtarzalnych zadaniach. Mowa tu nie tylko o prostych pracach biurowych, ale także o części obowiązków wykonywanych przez analityków finansowych, tłumaczy, a nawet programistów niższego szczebla. Algorytmy już teraz potrafią z ogromną precyzją analizować gigantyczne zbiory danych, tworzyć proste kody czy tłumaczyć teksty, wykonując te zadania szybciej i taniej niż człowiek.
Kluczem do przetrwania na zmieniającym się rynku pracy będzie zdolność do adaptacji i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Pracownicy przyszłości będą musieli skupić się na rozwijaniu umiejętności, których maszyny na razie nie potrafią naśladować: kreatywności, krytycznego myślenia, inteligencji emocjonalnej i zdolności do kompleksowego rozwiązywania problemów. Zamiast konkurować z maszynami, będziemy musieli nauczyć się z nimi efektywnie współpracować.
Którzy pracownicy zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję?
O najbardziej zagrożone przez AI zawody zapytaliśmy też... samą sztuczną inteligencję. Niektóre wskazania ChataGPT pokrywają się z konkluzjami raportu LiveCareer. Poniżej zestawienie profesji najmocniej narażonych na porażkę w starciu z nowoczesnymi technologiami.