Bociany wróciły do Polski, a tu... śnieg i mróz! Czy ptaki są w niebezpieczeństwie?

Bociany zaskoczone zimą

Podhale, region słynący z malowniczych krajobrazów i górskich szczytów, stało się świadkiem niezwykłego zjawiska. W momencie, gdy kalendarzowa wiosna w pełni, a bociany powinny beztrosko rozglądać się za miejscami do gniazdowania, zostały zaskoczone przez obfite opady śniegu. Biały puch pokrył dachy, pola i łąki, tworząc iście zimową scenerię. Dla wielu mieszkańców widok brodzących w śniegu bocianów był szokiem. Te ikoniczne ptaki, symbol wiosny i płodności, zmagają się teraz z warunkami, które przypominają środek zimy.

Bociany, które w Polsce gniazdują głównie w okolicach Nowego Targu, z dala od wysokich Tatr, teraz muszą stawić czoła wyzwaniom, jakich nie przewidywały. Chociaż pojedyncze gniazdo odnotowano nawet w Zakopanem, większość ptaków unika górskich rejonów. Obecna sytuacja budzi poważne zaniepokojenie wśród miłośników przyrody, którzy z drżeniem serca obserwują losy tych wędrownych ptaków. Pytanie, czy bociany przetrwają tę nagłą zmianę pogody, staje się coraz bardziej palące.

Eksperci uspokajają, ale ostrzegają

Mimo dramatycznych obrazów, eksperci Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) zachowują spokój, choć z pewną dozą ostrożności. Sebastian Menderski z PTOP w rozmowie z PAP, podkreślił, że „kilkudniowe załamanie pogody nie jest dla bocianów śmiertelnie niebezpieczne”. Jednakże, jak zaznaczył, sytuacja może ulec pogorszeniu, jeśli zimowa aura utrzyma się dłużej. W takim scenariuszu ptaki mogą mieć poważne trudności z dostępem do pokarmu, co w konsekwencji może zmusić je do ponownego odlotu w poszukiwaniu lepszych warunków.

Sytuację komplikuje fakt, że okres lęgowy dla bocianów już się rozpoczął. Ptaki, które z ogromnym trudem przebyły tysiące kilometrów, są silnie przywiązane do swoich miejsc gniazdowania. To przywiązanie może sprawić, że mimo niesprzyjających warunków, bociany pozostaną w gniazdach, czekając na poprawę pogody.

- Trzeba pamiętać, że bociany przeleciały kilka tysięcy kilometrów i zużyły zapasy energii. Te, które nie zdążyły się wzmocnić przed nadejściem śniegu, mogą mieć trudniej – ostrzega Menderski.

Pomoc dla bocianów: Jak i kiedy interweniować?

W przypadku przedłużającej się zimy, interwencja człowieka może okazać się kluczowa. Przyrodnik podkreśla jednak, że dokarmianie powinno być prowadzone odpowiedzialnie i z rozwagą. Bocianom można wykładać np. drobione podroby drobiowe, takie jak serduszka czy płucka, a także kawałki mięsa drobiowego z kośćmi i skórą lub drobne ryby. Absolutnie nie należy podawać resztek jedzenia, produktów przetworzonych i solonych, które mogą zaszkodzić ptakom.

- Bociany są generalistami pokarmowymi i w naturze radzą sobie bardzo dobrze, zjadając m.in. gryzonie, płazy, owady czy dżdżownice. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych mogą jednak zbliżać się do ludzi i wtedy taka pomoc może mieć znaczenie – tłumaczy Menderski.

Podobne epizody pogodowe, choć rzadkie, zdarzały się już w poprzednich latach. Zdaniem przyrodników, ptaki zazwyczaj potrafią przeczekać krótkotrwałe nawroty zimy. Kluczowe będzie jednak to, jak długo utrzyma się obecna pokrywa śnieżna i niska temperatura. Wszyscy z nadzieją patrzą w niebo, licząc na szybkie nadejście prawdziwej wiosny, która pozwoli bocianom spokojnie kontynuować swój lęgowy cykl życia.

