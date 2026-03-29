Bociany wróciły do Polski, a tu... śnieg i mróz! Czy ptaki są w niebezpieczeństwie?

Spis treści
Bociany zaskoczone zimą
Podhale, region słynący z malowniczych krajobrazów i górskich szczytów, stało się świadkiem niezwykłego zjawiska. W momencie, gdy kalendarzowa wiosna w pełni, a bociany powinny beztrosko rozglądać się za miejscami do gniazdowania, zostały zaskoczone przez obfite opady śniegu. Biały puch pokrył dachy, pola i łąki, tworząc iście zimową scenerię. Dla wielu mieszkańców widok brodzących w śniegu bocianów był szokiem. Te ikoniczne ptaki, symbol wiosny i płodności, zmagają się teraz z warunkami, które przypominają środek zimy.
Bociany, które w Polsce gniazdują głównie w okolicach Nowego Targu, z dala od wysokich Tatr, teraz muszą stawić czoła wyzwaniom, jakich nie przewidywały. Chociaż pojedyncze gniazdo odnotowano nawet w Zakopanem, większość ptaków unika górskich rejonów. Obecna sytuacja budzi poważne zaniepokojenie wśród miłośników przyrody, którzy z drżeniem serca obserwują losy tych wędrownych ptaków. Pytanie, czy bociany przetrwają tę nagłą zmianę pogody, staje się coraz bardziej palące.
Polecany artykuł:
Eksperci uspokajają, ale ostrzegają
Mimo dramatycznych obrazów, eksperci Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) zachowują spokój, choć z pewną dozą ostrożności. Sebastian Menderski z PTOP w rozmowie z PAP, podkreślił, że „kilkudniowe załamanie pogody nie jest dla bocianów śmiertelnie niebezpieczne”. Jednakże, jak zaznaczył, sytuacja może ulec pogorszeniu, jeśli zimowa aura utrzyma się dłużej. W takim scenariuszu ptaki mogą mieć poważne trudności z dostępem do pokarmu, co w konsekwencji może zmusić je do ponownego odlotu w poszukiwaniu lepszych warunków.
Sytuację komplikuje fakt, że okres lęgowy dla bocianów już się rozpoczął. Ptaki, które z ogromnym trudem przebyły tysiące kilometrów, są silnie przywiązane do swoich miejsc gniazdowania. To przywiązanie może sprawić, że mimo niesprzyjających warunków, bociany pozostaną w gniazdach, czekając na poprawę pogody.
- Trzeba pamiętać, że bociany przeleciały kilka tysięcy kilometrów i zużyły zapasy energii. Te, które nie zdążyły się wzmocnić przed nadejściem śniegu, mogą mieć trudniej – ostrzega Menderski.
Pomoc dla bocianów: Jak i kiedy interweniować?
W przypadku przedłużającej się zimy, interwencja człowieka może okazać się kluczowa. Przyrodnik podkreśla jednak, że dokarmianie powinno być prowadzone odpowiedzialnie i z rozwagą. Bocianom można wykładać np. drobione podroby drobiowe, takie jak serduszka czy płucka, a także kawałki mięsa drobiowego z kośćmi i skórą lub drobne ryby. Absolutnie nie należy podawać resztek jedzenia, produktów przetworzonych i solonych, które mogą zaszkodzić ptakom.
- Bociany są generalistami pokarmowymi i w naturze radzą sobie bardzo dobrze, zjadając m.in. gryzonie, płazy, owady czy dżdżownice. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych mogą jednak zbliżać się do ludzi i wtedy taka pomoc może mieć znaczenie – tłumaczy Menderski.
Podobne epizody pogodowe, choć rzadkie, zdarzały się już w poprzednich latach. Zdaniem przyrodników, ptaki zazwyczaj potrafią przeczekać krótkotrwałe nawroty zimy. Kluczowe będzie jednak to, jak długo utrzyma się obecna pokrywa śnieżna i niska temperatura. Wszyscy z nadzieją patrzą w niebo, licząc na szybkie nadejście prawdziwej wiosny, która pozwoli bocianom spokojnie kontynuować swój lęgowy cykl życia.