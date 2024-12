Dodatkowa opłata za wjazd do Krakowa! Zapłacą właściciele takich samochodów. 1 lipca 2025 r. to kluczowa data

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 19 grudnia. Policjanci oddali strzały w kierunku samochodu, z którego mierzono do nich z przedmiotu przypominającego broń. W tej sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn: 24-letniego obywatela Kazachstanu i 34-letniego obywatela Ukrainy. Jak się okazało, nie mieli oni bezpośredniego związku ze strzelaniną. 26-letni Gruzin trafił do szpitala z ranami postrzałowymi głowy i ręki, gdzie przeszedł operację.

Dwaj zatrzymani mężczyźni zostali przesłuchani i wypuszczeni na wolność. Na przesłuchanie czeka jeszcze ranny 26-latek. Jak informuje RMF FM, jego stan pozwala już na spotkanie z prokuratorem. Wszystko więc wskazuje na to, że Gruzin zostanie przesłuchany jeszcze w poniedziałek, 23 grudnia, a najpóźniej we wtorek, 24 grudnia. Według informacji podanych przez RMF FM, decyzja należy do referenta sprawy, który podejmie ją po szczegółowej analizie zebranych dotąd dowodów. Na chwilę obecną nie ma decyzji prokuratury, czy mężczyzna będzie przesłuchiwany w charakterze świadka, czy usłyszy jakieś zarzuty.

Wciąż trwają poszukiwania dwóch osób, które mają związek ze sprawą. Policjanci znają już ich personalia. Wiadomo, że są to cudzoziemcy.

