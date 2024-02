Budda rozda dwa miliony złotych! "Gigantyczna akcja na całą Polskę"

Nowy projekt Buddy. Youtuber rozda dwa miliony złotych

Kamil Labudda, czyli popularny youtuber Budda uruchamia nową działalność. Urodzony w Krakowie twórca internetowy razem z Boxdelem będzie sprzedawał napoje energetyczne i bezalkoholowe pod marką DOZE. Akcja promocyjna nowego projektu zapowiada się imponująco. Budda planuje rozdać aż dwa miliony złotych. Kwota ma zostać podzielona po równo dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich. Szczegóły nie są jeszcze znane. Akcja prawdopodobnie ruszy w kwietniu.

— W kwietniu będą pierwsze puchy dla was. Mogę wam powiedzieć przedpremierowo, że będzie dla was gigantyczna akcja na całą Polskę. Wręcz ja nie widziałem przynajmniej takiej akcji nigdzie na świecie - powiedział Budda. Poniżej dalsza część artykułu.

Kim jest Budda?

Budda to pseudonim, którego używa Kamil Labudda. Mężczyzna ma 24 lata, na Youtube prowadzi kanał Budda. TV , który zdobył już ponad 2 mln subskrybentów, co stawia go wysoko w stawce polskich Youtuberów. Kanał Buddy skierowany jest głównie do fanów motoryzacji. Na swoim koncie Budda ma też hitowy kawałek "Zapach Wanilii". Wydał album "Rozdaję Karty". Budda urodził się w Krakowie, w rodzinie dotkniętej problemami. Nie utrzymuje relacji ze swoją matką, która wyrzuciła go z domu. Z kolei jego ojciec zmarł w wyniku alkoholizmu.