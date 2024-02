Upadek baru mlecznego Żak. Kraków nie da dotacji. "Można jedynie stosować ulgi"

To koniec kultowego baru mlecznego! Na pierogi chodził tam cały Kraków

Matura 2024: jaki jest próg zdawalności? Czy trzeba mieć 50 procent, by zdać maturę?

Upadek Żaka. Kraków nie może dotować barów mlecznych. "Można jedynie stosować ulgi"

W czwartek, 29 lutego ma dojść do zamknięcia popularnego baru mlecznego Żak. Likwidacja jadłodajni popularnej zwłaszcza wśród studentów i osób starszych wzbudziła dyskusję o możliwości dotowaniach takich miejsc. Głos zabrał również krakowski magistrat. Urzędnicy tłumaczą, że miasto nie może dotować barów mlecznych. - Można jedynie stosować ulgi. I na tym właśnie opiera się miejski program [Program Wspierania Branż Chronionych i Zanikających - dop. red.] - wyjaśnia magistrat.

- Gmina Miejska Kraków może wynajmować należące do miasta lokale użytkowe na preferencyjnych warunkach, stosując 43 proc. stawki bazowej i z tej ulgi korzysta obecnie 15 barów mlecznych. Organizowane są również przetargi celowe, w których stosuje się niższą cenę wywoławczą w przypadku prowadzenia w lokalu działalności z zakresu branż umieszczonych na liście Branż Chronionych i Zanikających. Formą wsparcia dla barów mlecznych są również przetargi organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na świadczenie pomocy w postaci gorącego posiłku, co gwarantuje stałych klientów, za których płaci MOPS. Te świadczenia realizowane są w dziewięciu lokalizacjach w Krakowie - wyjaśnia magistrat. Poniżej dalsza część artykułu.

Budowa nowego pawilonu dla małp w krakowskim ZOO

Sonda Czy obecna drożyzna wpłynęła na twoje życie? Tak, bardzo Trochę Nie

Od kogo bar mleczny może otrzymać dotację?

Magistrat wskazuje, że właściwą instytucją do przyznawania dotacji barom mlecznym jest Izba Skarbowa. Bar może otrzymać dotację w wysokości 40 proc. wartości zakupionych surowców, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, zużytych do sporządzania dotowanych posiłków, powiększonej o narzut.

- Przedsiębiorcy prowadzący bary mleczne – na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych – mogą wystąpić do Izby Skarbowej o przyznanie dotacji. Stawka dotacji wynosi 40 proc. wartości zakupionych surowców, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, zużytych do sporządzania dotowanych posiłków, powiększonej o narzut. W styczniu 2023 roku Izba Skarbowa w Krakowie wypłaciła dotację w sumie 601 895 zł, a w roku 2023 suma dotacji wynosiła 3 412 495 zł - wyjaśnia Urząd Miasta Krakowa.